Ein Anwohner der Windestraße in Maudach hat am Samstag bemerkt, dass sein Auto mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt wurde. Noch während die Polizei nach eigenen Angaben am Tatort den Sachverhalt aufnahm, meldeten sich weitere Anwohner, deren Fahrzeuge ebenfalls beschädigt worden waren. Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 hat die Ermittlungen in allen Fällen aufgenommen. Anwohner, deren Fahrzeuge ebenfalls in den letzten Tagen in Maudach zerkratzt wurden, sollen sich unter Telefon 0621/9630 melden. Wegen der aktuellen Situation weist die Polizei auf die Onlinewache hin. Unter www.polizei.rlp.de/de/onlinewache sind im Netz Strafanzeigen möglich.