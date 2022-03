Unbekannte haben laut Polizei in Friesenheim einen grauen VW Polo beschädigt. Die Täter zerstachen den hinteren rechten Reifen mit einem spitzen Gegenstand. Der Pkw war am Freitag zwischen 7.30 und 15.40 Uhr in der Hohenzollernstraße, Einmündung Ebertstraße, geparkt worden. In der Nacht auf Samstag wurden zwischen 20 und 8 Uhr zudem mehrere geparkte Pkw in der Rückertstraße beschädigt. Bei zwei Fahrzeugen wurde jeweils ein Außenspiegel abgeschlagen. Bei einem dritten Auto wurde die rechte Fahrzeugseite zerkratzt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise zu allen Fällen nimmt sie unter Telefon 0621 963-2222 entgegen.