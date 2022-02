Unbekannte haben laut Polizei in der Nacht auf Mittwoch in der Innenstadt mehrere Autos geknackt. In der Wredestraße wurde ein kleines Dreiecksfenster an einem blauen Mercedes aufgebrochen und ein Navigationsgerät sowie ein Geldbeutel gestohlen. In der Nähe wurde ebenfalls ein Mercedes eines 56-Jährigen über ein Dreiecksfenster aufgebrochen. Es gelang den Tätern jedoch nicht, das Fahrzeug zu öffnen. Am Messplatz drangen Täter in zwei weitere Fahrzeuge, einen BMW und einen Ford, ein und durchwühlten die Wagen. Ob etwas erbeutet wurde, ist noch unklar. In der Böcklinstraße wurde am Auto einer 23-Jährigen ebenfalls eine Seitenscheibe eingeschlagen. Da nichts fehlte, entstand lediglich Sachschaden (500 Euro). In der Ludwig-Bertram-Straße wurde die Seitenscheibe eines Opel-Astra einer 37-Jährigen zertrümmert. Ob etwas entwendet wurde, steht auch hier nicht fest. Ob es ein en Tatzusammenhang zwischen den Fällen gibt, ist Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise an die Kripo: Telefon 0621 963-2773.