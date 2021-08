Unbekannte Täter haben in der Zeit von vergangenen Donnerstag bis Montag mehrere geparkte Autos in der Stadt beschädigt. Nach Polizeiangaben wurde in der Bleichstraße (Süd) am Wochenende der Frontscheinwerfer eines Mercedes beschädigt. Der Schaden wird auf 3100 Euro geschätzt. In der Bahnhofstraße (Mitte) wurde ebenfalls am Wochenende an einem BMW an beiden Fahrzeugseiten der Lack zerkratzt. Die Schadenshöhe dürfte bei rund 800 Euro liegen. In der Bürgermeister-Trupp-Straße (Oppau) wurde die Heckscheibe eines geparkten Wagens eingeworfen und ein Außenspiegel abgetrennt. Die genaue Schadenshöhe wird noch ermittelt. Die Polizei bittet in allen Fällen um Hinweise: Telefon 0621/963-2122.