Auf dem Parkplatz des Kleingartenvereins „Zur Werre“ in der Brunckstraße (Friesenheim) sind laut Polizei am Samstag gegen 17 Uhr mehrere Autoreifen zerstochen worden. Bisher unbekannte Täter hatten an insgesamt vier Pkw und einem Anhänger jeweils einen Reifen zerstochen. Es entstand ein Schaden von 550 Euro. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2222.