Mehrere Autos sind übers Wochenende in Ludwigshafen beschädigt worden, teilt die Polizei mit. Auf dem Ostringplatz in Edigheim wurde die Scheibe eines Transporters eingeschlagen. Ob aus dem Fahrzeug etwas gestohlen wurde, werde aktuell ermittelt. Der geschätzte Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf 500 Euro. Zwischen Freitag, 19 Uhr, und Samstag, 8 Uhr, stahlen Unbekannte aus einem unverschlossenem Auto in der Wöhlerstraße im Hemshof Dokumente und Tankkarten. Der Sachschaden wird auf 100 Euro geschätzt. Auch im Ziegeleiweg in West wurde ein Auto beschädigt. Gemeldet wurde die eingeschlagene Scheibe laut Polizei am Samstag. Ob etwas entwendet wurde, steht bislang nicht fest. Seit dem Sommer vergangenen Jahres beschäftigt die Polizei eine Serie von Auto-Aufbrüchen. Hinweise nimmt sie unter Telefon 0621 963-2222 entgegen. E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de.