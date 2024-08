An mehreren Stellen in Ludwigshafen beschäftigt unbefugtes Eindringen dieser Tage die Polizei. In fünf Kleingärten in der Anlage bei der Weiherstraße im Stadtteil Friesenheim seien Unbekannte zwischen Dienstag, 17 Uhr und Mittwoch, 7.30 Uhr eingestiegen und hätten Lebensmittel und Werkzeuge gestohlen, so die Polizei. In der Rheinhorststraße in der Melm wurde zwischen Dienstag, 18 Uhr und Mittwoch, 14 Uhr eine Lagerhalle Ziel von Einbrechern; hier sei nach ersten Erkenntnissen nichts gestohlen wurden, der Schaden durch den Einbruch liege aber bei 800 Euro, so die Polizei. Aufgebrochen wurde schließlich auch ein Auto der Marke Chevrolet Spark in der Carl-Clemm-Straße in Friesenheim. Hier fällt die vermutete Tatzeit in die Zeit vom Dienstagnachmittag bis Mittwochvormittag, die Beute ist gering: Ein Hut und etwas Kleingeld. Der Schaden an dem Auto hingegen beläuft sich auf rund 500 Euro, so die Polizei.

Zeugen werden in allen drei Fällen gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 zu wenden, Telefon 0621/963-222 oder Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de.