In der Nacht auf Sonntag wurden laut Polizei vermutlich gegen 1.30 Uhr mehrere Autos in der Mannheimer Waldhofstraße (Herzogenried) beschädigt. Unbekannte traten oder rissen an insgesamt sieben Pkw die Außenspiegel ab und flüchteten. Die Höhe des Sachschadens wird noch ermittelt. Eventuell handelt es sich bei den Tätern um eine Gruppe von Jugendlichen, die um diese Zeit lautstark durch die Waldhofstraße zogen.