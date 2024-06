Beim 14. Schülertriathlon des Ludwigshafener Schwimmvereins 07 waren deutlich mehr kleine Teilnehmer dabei als im vergangenen Jahr. Nach dem Radfahren blieben bei allen jedoch deutliche Spuren zurück.

Die Veranstaltung zwischen den Feldern an Willersinn- und Begütenweiher läuft stets als Cross-Triathlon. Grund dafür ist, auch Neulingen in dem Sport die Möglichkeit zu geben, sich in der Kombination Schwimmen, Radfahren und Laufen auszuprobieren. Und das ohne kostenaufwendige Ausgaben für ein Rennrad zu haben, diese Art Zweiräder sind nämlich hier verboten. Und noch eine Änderung gegenüber den Aktiven gab es zum Start: Die Wassertemperatur lag am Morgen mit 20,2 Grad unter der Grenze von 22 Grad Celsius. Ist es kälter als besagte 22 Grad schwimmen erwachsene Sportler mit Neoprenanzug, den Kinder in der Regel aber nicht besitzen. Daher hatten sich die Veranstalter kurzerhand darauf verständigt, die Schwimmstrecken für alle Startergruppen zu halbieren.

So standen die Kleinsten, die Schüler D ab Jahrgang 2018 zu zehnt am Ufer des Willersinnweihers, um sich um 9.15 Uhr in die Fluten zu stürzen. Der Regen der vergangenen Tage hatte die folgende Radstrecke in eine Piste mit zahlreichen Pfützen verwandelt. Den Startern schien das wenig auszumachen, obwohl die älteren Absolventen nach zwei Runden Radstrecke nicht mehr zu erkennen waren: „Sie sahen aus wie Querfeldeinfahrer, ziemlich abenteuerlich“, stellte Sascha Völpel, Leiter der Triathlonabteilung, fest. „Die Duschen auf dem Vereinsgelände waren noch nie so gefragt wie dieses Jahr.“

Regenschauer sorgt für Pause

„Mir war das Wetter egal, ich freue mich immer auf Triathlon“, bestätigte Jonah Nestler, ein Eigengewächs des LSV 07. Der Oggersheimer war zum zweiten Mal am Start und bestritt seinen insgesamt vierten Triathlon. Besonders groß war die Freude, dass der 15-Jährige in seiner Altersklasse Jugend B den ersten Platz mit einer Zeit von 41:25 Minuten erzielte. Der Schüler ist gleichzeitig Schwimmer der A-Mannschaft und geht bei den Freiwasser-Meisterschaften am kommenden Samstag erneut für seinen Verein in den See.

Jugend B hatten die Organisatoren aufgrund der gleichen Streckenlänge zeitgleich mit den Schülern A in den Wettkampf geschickt. Dabei hatte ein heftiger Regenschauer kurz vor dem Start der Schüler B (Jahrgänge 2013/14) für eine viertelstündige Pause gesorgt.

Vereine aus ganz Rheinland-Pfalz

Auch weil der Schülertriathlon des LSV 07 in die Wertung des Rheinland-Pfälzischen-Triathlonverbandes einfließt, sind stets Gäste aus entfernten Teilen von Rheinland-Pfalz zu Gast. So kamen dieses Jahr wieder etliche Starter vom Tri-Team Heuchelberg, den Steuler TriKids RSG Montabaur oder die TriKids vom TuS Ahrweiler. Als Bestandteil des Triathlon Cup Rhein-Neckar zieht das Rennen auch Kinder von der linksrheinischen Seite an. Bei dieser Cup-Wertung beteiligen sich fünf Vereine aus dem Rhein-Neckar-Raum mit entsprechenden Schülertriathlon-Angeboten.

Völpel erhielt zahlreiche positive Rückmeldungen zur Organisation seitens der Eltern der Teilnehmer, zusammen mit 107 gemeldeten Startern, zog er für die Veranstaltung eine positive Bilanz. „Ein kleiner Sturz ohne Folgen und acht Absagen aus Krankheitsgründen zeigen uns, dass wir auf einem guten Weg sind“, freute er sich.