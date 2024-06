Die neuen Termine der Reihe „Mehr Lust auf LU“ der Tourist-Info werden aktuell in der Broschüre „Wow City Tours“ vorgestellt. Gleich im Juni sind drei Termine angesetzt. Den Auftakt macht laut Ankündigung am Mittwoch, 12. Juni, 17 Uhr, eine Radtour zu den beeindruckenden Wandgemälden der Reihe „Muralu“ und mit dem Besuch des Pfalzfestes ein beliebter Klassiker. Die Teilnahme an allen Touren der Reihe ist kostenlos. Voranmeldungen sind allerdings aufgrund begrenzter Teilnehmerzahl erforderlich.

Die Auftakt-Tour besucht sämtliche Kunstwerke der Reihe „Muralu“, ein Wandkunst-Projekt des Wilhelm-Hack-Museums. Die Exkursion stellt Wandkunst im ganz großen Format in verschiedenen Ludwigshafener Stadtteilen vor. Werke international gefragter und ambitionierter regionaler Künstlerinnen und Künstler sind dabei zu sehen. Hintergrundinfos zu den einzelnen Objekten liefert das Team von Quaer direkt vor Ort. Die Tour endet im Ebertpark mit dem Besuch des Pfalzfestes, Ludwigshafens größtes Volksfest auf dem Vorplatz der Ebert-Halle. Es läuft vom 7. bis 16. Juni. Offiziell eröffnet wird es von Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (parteilos), Veranstalter Andreas Göbel und Christoph Keimes, Geschäftsführer der Stadtmarketinggesellschaft Lukom sowie Thomas Herzberger, Vorsitzender des Schaustellerverbands Pfälzer Bund, am Freitag, 7. Juni, 18 Uhr, mit dem Fassbieranstich. Die Exkursion ist eine Kooperation der Tourist-Info mit dem Wilhelm-Hack-Museum und Quaer. Start ist vor der Tourist-Info, Berliner Platz 1.

Mit ambitionierten Fotografen unterwegs

Weiter geht’s am Freitag, 14. Juni, 17 Uhr, mit einer Fototour am Rhein entlang. Dieser Termin ist eine Kooperation der Tourist-Info mit der Fotografischen Gesellschaft Ludwigshafen (FGL). Ambitionierte Fotografinnen und Fotografen der FGL geben entlang der Wegstrecke hilfreiche Tipps für gelungene Aufnahmen von Landschaft und Architektur in Ludwigshafen. Eine Vielzahl attraktiver Bildobjekte erwartet die Teilnehmer am Weg zwischen Rhein-Galerie, Walzmühle, Ostasien-Institut und der modernen Architektur am Rheinufer Süd bis hin zum nördlichen Ende der Parkinsel neben dem Ausflugsrestaurant Insel Bastei. Start hierfür ist vor der Rhein-Galerie am Platz der Deutschen Einheit.

Auch für Senioren bestens geeignet

Dem Ludwigsplatz und dem Rheinuferfest widmet sich die räumlich sehr kompakte „Skulptour“ am Freitag, 28. Juni, 15 Uhr. Auch diese Führung ist eine Kooperation der Tourist-Info mit dem Hack-Museum. Besonderheit dabei ist, dass diese barrierefrei zu Fuß begehbar und somit insbesondere auch für eingeschränkt mobile Menschen sowie Seniorinnen und Senioren bestens geeignet ist. Die Kunsthistorikerin Ursula Dann liefert detailreiche Infos zum Ensemble der künstlerisch gestalteten Skulpturen und Brunnen im grünen Ambiente des Ludwigsplatzes. Der Spaziergang führt auch über die Veranstaltungsbereiche des Rheinuferfests, das an diesem Tag beginnt. Start ist am Ludwigsplatz im Bereich an der Bahnhofstraße. Das mittlerweile dritte Rheinuferfest steigt vom 28. bis 30. Juni. Das Festgelände erstreckt sich wieder über drei Areale im Bereich der Innenstadt: den Platz der Deutschen Einheit (Hauptbühne), den angrenzenden Bereich am Rheinufer und den Ludwigsplatz.

Noch Fragen?

Anmeldungen zu allen Touren der Reihe „Mehr Lust auf LU“ werden per E-Mail an tourist-info@lukom.com oder telefonisch unter 0621 512035 entgegengenommen.