Mit einem Banner, Fahnen und Lärm machte am Dienstagmorgen die Gewerkschaft Verdi am Rathausplatz vor dem Büro von Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) auf sich aufmerksam. Verdi fordert 1,5 Prozent mehr Lohn, mindestens jedoch 500 Euro.

„Wir sind es wert“ stand auf dem Banner geschrieben, und Jutta Steinruck antwortete: „Ja, ihr seid es wert.“ Man renne bei ihr offene Türen ein, sagte die OB. Es sei schwierig für die Verwaltung, mit der freien Wirtschaft zu konkurrieren, was unbesetzte Stellen zur Folge habe. Steinruck versprach, dass es trotz des Spardrucks der hoch verschuldeten Stadt, keinen Kahlschlag beim Personal und auch keine betriebsbedingte Kündigungen geben werde. „Es ist keine schöne Zeit für sie und keine schöne Zeit für mich“, betonte die Verwaltungschefin.

Untere Entgeltgruppen treffe es besonders hart

Verdi-Bezirksgeschäftsführer Jürgen Knoll machte deutlich, um was es in der jetzt gestarteten Tarif- und Besoldungsrunde geht: hohe Inflationsraten, stark erhöhte Gaspreise und die massive Preissteigerungen im Lebensmittelbereich würden treffen alle. Viele Beschäftigte wüssten nicht, wie sie die Kosten stemmen sollen. Die unteren Entgeltgruppen treffe dies besonders hart.

Auch Stefan Limburg, Personalrat der Stadtverwaltung, die knapp 4000 Menschen beschäftigt, bestätigte dies und verwies auf die Mehrbelastung im Öffentlichen Dienst. Die Beschäftigten seien an der Belastungsgrenze. „Das Maß ist voll“, sagte Limburg.

Appell der OB

Verdi-Funktionär Sebastian Hey-Brenkert verwies darauf, dass es bis 2030 weit über 800.000 offene Stellen im Öffentlichen Dienst geben werde. „Die 500 Euro müssen stehen, die sollten wir auch bekommen“, sagt er. Die Gewerkschafter hatten eine stattliche Unterschriftensammlung ihrer Mitglieder im Gepäck. Die Rolle mit mehreren Hundert Unterschriften überreichten sie an Steinruck, die selbst Verdi-Mitglied ist. Sie bedankte sich dafür und richtete noch einen Appell an die Öffentlichkeit. Denn allzu zu oft gebe es Anfeindungen und Beschimpfungen gegenüber Kollegen im Öffentlichen Dienst, besonders während eines Streiks. Sie bat um Verständnis. „Ich kann keinen Streik verhindern und würde ihn auch nicht verhindern wollen.“ Jeder Arbeitnehmer habe das Recht zu streiken. Die Zeit der unangekündigten Streiks sei vorbei, es werde rechtzeitig gewarnt, ergänzte Jürgen Knoll.

„Einen kleinen Auftakt“ – so nannte Knoll die Demo am Dienstag und versprach, dass man sich bald wiedersehen werde. „Nicht erst im Frühling, sondern so lange es noch kalt ist. Zieht euch warm an!“