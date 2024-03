Der ARD-weite Warnstreik wirkt sich auch auf den Standort in Mannheim aus. Gut 30 feste und freie Mitarbeitende des SWR-Studios Mannheim-Ludwigshafen sind am Dienstag ab 9.30 Uhr in einen fünfeinhalbstündigen Warnstreik getreten. Dadurch sei der Sendebetrieb aus dem Studio nur eingeschränkt möglich gewesen. Die SWR4-Regionalnachrichten der Redaktion Ludwigshafen seien bis 15 Uhr ausgefallen. Stattdessen wurde das Programm nach Angaben der Gewerkschaft Verdi aus Kaiserslautern aufgeschaltet. Fast die komplette Redaktion Ludwigshafen sei in den Ausstand getreten. Die lokale Internetseite für Vorder- und Südpfalz sei nur bedingt aktualisiert worden. Auch in der im Studio beheimateten Redaktion Mannheim sei der Streik zu spüren. Dort komme es ebenfalls zu Ausfällen in der lokalen Nachrichtensendung auf SWR4. Neben Journalisten sind laut Verdi auch Mitarbeiter aus dem SWR-Archiv und der Technik in den Ausstand getreten. Im SWR-Studio Mannheim-Ludwigshafen befänden sich mehrere Fernsehschnitte für die landesweiten Nachrichtensendungen. Dort sei die komplette Belegschaft in den Ausstand getreten.

Große Wut

Die Wut der festen und freien Mitarbeiter des Studios über die Verzögerungstaktik des SWR-Geschäftsleitung in den laufenden Tarifverhandlungen sei groß. Die Rekordinflation der Vorjahre habe für erhebliche Lohneinbußen gesorgt. Bisher liege immer noch kein Angebot vor, obwohl die Verdi-Forderungen seit Dezember bekannt seien. Die zentrale Streik-Kundgebung fand vor dem Studio am Mannheimer Technoseum statt. Dort werden die SWR-Standorte Mainz, Stuttgart und Baden-Baden sowie Mannheim live zusammengeschaltet. Verdi bezeichnet den Streik in Mannheim als „vollen Erfolg“. Die SWR-Geschäftsleitung müsse endlich reagieren. Sparpläne dürften nicht immer auf Kosten von Festen und Freien gehen, betont Verdi-Gewerkschaftssekretärin Agathe Hohmann.