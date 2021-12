Die Umsetzung des neuen Verkehrsleitsystems in Ludwigshafen, das ab Frühjahr 2022 Menschen aus der Stadt und der Region sicher ans Ziel bringen soll, geht weiter. Nachdem im Oktober der erste Mobilitätsmonitor am Berliner Platz / Bahnhof Mitte errichtet wurde, werden nun am Dienstag, 14. Dezember, zwei der drei weiteren geplanten Monitore an den Standorten BASF Tor 7 und am Hauptbahnhof installiert und in Betrieb genommen. Die Bildschirme sollen den Passanten nützliche Informationen zum ÖPNV und der aktuellen Verkehrssituation anzeigen. Im Februar wird dann noch der Monitor an der Rhein-Galerie errichtet. Dann sind alle vier geplanten Monitore an markanten Punkten innerhalb der Stadt aufgestellt, so die Stadtverwaltung.

An einigen Bahnsteigen und Busbahnhöfen finden sich bereits auf Anzeigetafeln die Ankunfts- und Abfahrtszeiten. Die Mobilitätsmonitoren können zusätzlich die Abfahrtszeiten sämtlicher ÖPNV-Angebote in einem bestimmten Umkreis anzeigen. Außerdem zeigt eine Lagekarte Informationen zu den Angeboten, neben dem ÖPNV auch zu Leihfahrrädern oder Car-Sharing. Ebenfalls ersichtlich ist die aktuelle Verkehrssituation in der Stadt. Staus werden in Echtzeit angezeigt. Die Daten stammen unter anderem aus Messungen von Verkehrszählgeräten, die in der gesamten Stadt verteilt sind. Künftig sollen diese Daten auch über das Internet abrufbar sein.

Ziel: Umstieg vom Auto auf ÖPNV

Das Gesamtprojekt hat seinen Fokus auf der Digitalisierung des Verkehrssystems der Stadt und soll dazu beitragen, vom Auto auf andere Angebote umzusteigen und so die Schadstoffbelastung und die Verkehrsdichte zu reduzieren. Daher auch der Name Umweltsensitives Verkehrsmanagements (UVM) .