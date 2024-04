Der Bismarckplatz in Heidelberg wird derzeit modernisiert. Jetzt sind auch sechs Platanen in der Platzmitte gepflanzt worden, die künftig für Schatten und Kühle sorgen sollen. Geplant ist zudem eine Rundbank unter den neuen Baumkronen.

Zunächst wurden im Bereich zwischen der ehemaligen Galeria-Kaufhof-Filiale und den Straßenbahngleisen Betonplatten verlegt und Natursteinpflaster gesetzt. Auf der gesamten Platzfläche wurden neue Bänke und 30 neue Abfallbehälter aufgestellt. Außerdem wurden die Leuchten neu geordnet und 40 neue Fahrradbügel installiert, heißt es in einer Mitteilung der Heidelberger Stadtverwaltung. In einem weiteren Schritt werden die Grünflächen entlang der Bismarckstraße neugestaltet.

5,5 Millionen Euro für neues Stadtzentrum

Fertig sein soll der Bismarckplatz voraussichtlich Ende Juni 2024. Die Modernisierung des Bismarckplatzes kostet 950.000 Euro. Mehr als die Hälfte (505.000 Euro) fließt aus dem Bundesförderprogramm. Unter dem Titel „Mittendrinnenstadt“ wird das Stadtzentrum von der Altstadt über Bergheim bis zum Hauptbahnhof bis 2025 mit einem Förderprogramm von 5,5 Millionen Euro gestärkt.

Der Bismarckplatz gehört zu den am stärksten genutzten Plätzen Heidelbergs, so die Stadtverwaltung. Knapp 40 Jahre ist es her, dass er in seiner heutigen Form am 7. Juni 1986 eingeweiht wurde. Das Areal dominiert das Gebäude der ehemaligen Galeria-Kaufhof-Filiale, die Ende Januar geschlossen wurde. Derzeit ist noch nicht klar, was mit der Immobilie geschehen soll.