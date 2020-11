Die Haushaltsberatungen der Stadtratsfraktionen gehen in die heiße Phase. Unter anderem fordern die Politiker von der Verwaltung mehr Geld für Straßenbäume, die Feuerwehr oder Sozialarbeit. Auch der Kulturetat soll erhöht werden. Am Montag und Dienstag berät der Hauptausschuss dann beschließt der Stadtrat am 14. Dezember den Etat 2021/22.

Die Grünen im Rat und die CDU machen sich für mehr Baumnachpflanzungen stark. Grund: In diesem Jahr sind bis zu 3000 Bäume gefällt worden – eine Folge der Trockenheit und zunehmender Baumkrankheiten. „Wir wollen die Ausgaben für Nachpflanzungen von 350.000 auf 1,4 Millionen Euro steigern,“ so der grüne Co-Fraktionschef Hans-Uwe Daumann. Mit dem Geld sollen 600 neue Ersatzbäume finanziert werden. Für den Klimaschutz fordert er außerdem eine weitere Stelle in der Stadtverwaltung, was auch die Fraktion Grünes Forum und Piraten will. Die CDU fordert 500.000 Euro für Baumnachpflanzungen. Fraktionschef Peter Uebel schlägt zur Deckung der Mehrausgaben vor, Mittel des Bundes und Straßenausbaubeiträge einsetzen.

Heftige Kulturdebatte

Die Ausgaben für Kultur bewegen die Fraktionen. Die SPD beantragt „lebenswichtige Etaterhöhungen“ für freie Kulturschaffende und die Privattheater. Der Entwurf der CDU-Dezernentin habe Kürzungen zwischen 55 und 70 Prozent vorgesehen – ein Unding angesichts der Corona-Folgen. Deswegen sei der Entwurf vom Kulturausschuss abgelehnt worden. Die CDU hat sich mittlerweile auch für eine Erhöhung des Etats ausgesprochen. SPD-Fraktionschef David Guthier warf der CDU deswegen „Scheinheiligkeit“ und „Populismus“ vor. Die Grünen im Rat fordern Zuschusserhöhungen im Kultur-, Sozial- und Sportbereich. „Wir stemmen uns dagegen, dass die freie Szene in Ludwigshafen in der doppelten Krise – Corona und Finanznot – aufgerieben wird,“ so Monika Kleinschnitger, Co-Fraktionsvorsitzende. Mehr Geld für die Kultur fordert die Fraktion Grünes Forum und Piraten, die auch zusätzliche Stellen bei der Feuerwehr will, konkret bei der Begutachtung von Brandschutzanlagen. Zusätzliche Stellen solle es auch bei der Straßensozialarbeit und der Drogenhilfe geben.

Für den Sportetat beantragt die SPD eine Erhöhung der Zuschüsse an die Sportvereine um 100.000 auf 467.060 Euro sowie mehr Baukostenzuschüsse zur Instandhaltung von vereinseigener Sportanlagen. Corona habe die Vereine getroffen, so SPD-Sportexperte Christian Schreider.