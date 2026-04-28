Wird für den Sommer wieder eine Gefahrenabwehrverordnung für den Berliner Platz in Ludwigshafen erlassen? Einem Prüfantrag hat der Stadtrat jedenfalls zugestimmt.

Nach 2019 zeichnet sich erstmals wieder eine Gefahrenabwehrverordnung für den Bereich Berliner Platz ab. Die Gesamtdeliktzahl krimineller Vorfälle ist zwar im Vergleich zu den Vorjahren gesunken. Sorgen macht Politikern und Polizei hingegen der Anstieg schwerer Körperverletzungen. Häufig ist Alkohol im Spiel.

Ist der zentrale Berliner Platz in Ludwigshafen nun ein Kriminalitätsschwerpunkt oder nicht? Gefühlt schon, sagen die einen – und verweisen auf nahezu tägliche Vorfälle und entsprechende Meldungen in den Medien. Für dieses subjektive Empfinden in Teilen der Bevölkerung zeigt die Polizei einerseits Verständnis. Die objektive Kriminalitätsstatistik, und die sei letztlich maßgeblich, widerlege jedoch solche Pauschalurteile.

Keine Seltenheit: Polizeieinsatz am Berliner Platz. Foto: Steffen Gierescher

Fakt ist: Ereignen sich Straftaten an dem Nahverkehrsknotenpunkt mit im Schnitt 40.000 Passanten täglich, ist nach Polizeiangaben häufig Alkohol im Spiel. Als Waffen eingesetzte Glasflaschen spielen ebenfalls eine Rolle. Auch wenn die Gesamtdeliktzahl seit 2017 (466 Fälle, darunter Bagatellvergehen wie Taschendiebstähle) bis zum Vorjahr (287 Fälle) stark gesunken ist, erwägt die Stadtverwaltung in Absprache mit der Polizei nun wieder, in den Sommermonaten eine Gefahrenabwehrverordnung für den Berliner Platz und sein Umfeld zu erlassen.

Höchststand seit zehn Jahren

Hintergrund ist die kontinuierlich steigende Zahl gefährlicher Körperverletzungen. 72 Delikte im Vorjahr, 13 Mal waren Glasflaschen im Spiel, markierten den Zehn-Jahres-Topwert, informierte Ordnungsdezernent Andreas Schwarz (SPD) am Montag im Stadtrat. Zum Vergleich: 2016 lag die Deliktzahl gefährlicher Körperverletzungen laut Polizei bei 33, 2022 bereits bei 41, 2023 bei 43 und 2024 schon bei 54 Fällen. Ob demnächst tatsächlich eine Rechtsverordnung erlassen wird, und was sie konkret beinhaltet, ist unterdessen noch unklar, weil die Aufsichtsbehörde ADD diese genehmigen muss.

Derzeit prüfe die Behörde noch die Voraussetzungen, so Schwarz. Er verwies darauf, dass der Kommunale Vollzugsdienst, die Polizei und die Verkehrsüberwachung bereits sehr eng vernetzt und täglich Streifen am Berliner Platz unterwegs seien.

Beschluss im Ortsbeirat

In seiner März-Sitzung hatte sich der Ortsbeirat Südliche Innenstadt mehrheitlich (9:4 Stimmen) dennoch für ein erneutes Alkoholverbot auf dem Berliner Platz von April bis Oktober ausgesprochen. Die Verordnung, die auch das Mitführen von Glasflaschen untersagt, solle in den Nächten von Donnerstag auf Freitag, Freitag auf Samstag sowie Samstag auf Sonntag von 21 bis 7 Uhr gelten. Die Stadtverwaltung wurde aufgefordert, das Anliegen umzusetzen. Rund 35.000 Menschen leben in Mitte/Süd.

Heller für hartes Vorgehen

Mit Verweis auf zwei Vergewaltigungsversuche in jüngster Vergangenheit im Umfeld des Berliner Platzes, mehrere Körperverletzungen und Drogengeschäfte vor Ort plädierte Ortsvorsteher Christoph Heller (CDU) auch im Stadtrat für ein hartes Vorgehen. „Wir müssen etwas tun. Wir sollten jetzt nicht anfangen, die Situation zu relativieren und uns hinterher beschweren“, mahnte er. Bei neun Gegenstimmen (AfD) und vier Enthaltungen (Grüne) wurde der entsprechende Prüfantrag der CDU gebilligt. Obwohl es zwischen April 2024 und April 2025 laut Schwarz nur ein Messerdelikt am Berliner Platz gab, soll neben dem Alkoholkonsum sowie dem Mitführen von Glasflaschen dem Antrag zufolge auch das Mitführen von Messern untersagt werden.

Jetzt muss sich das Land dazu äußern. „Ich bin gespannt auf die Analysen und die Bewertung der ADD“, sagte SPD-Sprecherin Julia May. Die Vielzahl von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten in den letzten Monaten am Berliner Platz und den angrenzenden Bereichen werde im Sommer vermutlich weiter ansteigen. Das rechtfertige die Wiedereinführung einer Verordnung, begründete CDU-Fraktionschef Peter Uebel den Vorstoß.

Von 2008 bis 2019 wurde eine Gefahrenabwehrverordnung samt Alkoholverbot jedes Jahr für den Berliner Platz und sein Umfeld verhängt. Während der Corona-Pandemie, als das öffentliche Leben brachlag und damit auch die Straftaten spürbar zurückgingen, war eine Verordnung nicht mehr zu rechtfertigen.

Das sagt die Polizei

Im Vergleich mit den anderen Oberzentren in Rheinland-Pfalz ist Ludwigshafen seit Jahren die zweitsicherste Stadt im Land, betont das Polizeipräsidium Rheinpfalz auf Anfrage. Der Berliner Platz nehme als zentraler öffentlicher Ort eine besondere Stellung ein: Als stark frequentierter Verkehrsknotenpunkt stehe er schon seit Jahren im Fokus der polizeilichen Sicherheitsarbeit im Stadtgebiet – nicht allein zur Bekämpfung und Prävention von Kriminalität, sondern auch mit dem Ziel, das subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu stärken. Darüber hinaus werde der Bereich rund um den Berliner Platz mehrfach täglich von Polizeikräften bestreift, um für Bürger jederzeit unmittelbar ansprechbar zu sein.

„Unser Ziel ist es, dass die Menschen in Ludwigshafen nicht nur sicher sind, sondern sich auch sicher fühlen. Die Polizei leistet hierzu einen zentralen Beitrag und arbeitet eng mit den zuständigen Behörden und weiteren Sicherheitsakteuren zusammen. Bereits seit 2008 verfügt die für die Innenstadt zuständige Polizeiinspektion 1 über eine integrative Einsatzkonzeption, die regelmäßig fortgeschrieben wird. Diese umfasst verschiedene Kooperationsformen mit städtischen Verantwortungsträgern – etwa abgestimmte Streifengänge mit dem kommunalen Vollzugsdienst – sowie Absprachen mit der für den Bahnhof Ludwigshafen-Mitte zuständigen Bundespolizei“, so eine Präsidiumssprecherin.

Zur Sache: Gefährliche Körperverletzungen

Die Gesamtzahlen der gefährlichen Körperverletzungen am Berliner Platz, aufgeschlüsselt nach Jahren (Quelle: Polizei).

2016: 33 Fälle

2017: 53 Fälle

2018: 49 Fälle

2019: 35 Fälle

2020: 23 Fälle

2021: 27 Fälle

2022: 41 Fälle

2023: 43 Fälle

2024: 54 Fälle

2025: 72 Fälle