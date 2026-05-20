Mit der Female Leadership Academy der Uni Mannheim sollen Studentinnen auf Führungsrollen vorbereitet werden. Professorin Alexandra Niessen-Ruenzi über Neues und alte Muster.

Frau Niessen-Ruenzi, warum gibt es die Female Leadership-Academy, was hat es damit auf sich?

Es gibt viele Gendergaps, Frauen sind in Führungsrollen immer noch unterrepräsentiert. Studien zeigen, dass Frauen in der Tendenz schlechter verhandeln als Männer und den Wettbewerb eher scheuen. An diesen Forschungspunkten wollen wir ansetzen und ihnen eine Art Handwerkzeug mitgeben, sodass sie die Uni nicht nur mit einem Abschluss und viel Fachwissen verlassen, sondern auch auf die Berufs- und Karrierewelt vorbereitet werden.

Warum können Frauen schlechter verhandeln, ist das sozialisiert?

Genau, Frauen sind mit anderen Rollenerwartungen konfrontiert. Natürlich sind das nur Durchschnittsbetrachtungen, manche Frauen verhandeln fantastisch. Aber es wird von ihr in der Regel erwartet, dass sie bescheiden, konziliant und kooperativ ist. Es wird sehr negativ bewertet, wenn frau hart verhandelt. Das antizipieren Frauen, sie wollen sich dieser unangenehmen Situation nicht aussetzen, dass sie soziale Normen verletzen, wenn sie energisch und ehrgeizig auftreten. Von Männern hingegen wird erwartet, dass sie so auftreten, um ihre Interessen zu vertreten. Das macht es natürlich einfacher, wenn man sich dabei rollenkonform verhält.

Wie können diese strukturellen Hürden überwunden werden, wie läuft die Academy konkret ab?

Kernstück sind Vorlesungen und wissenschaftliche Veranstaltungen, zu denen auch Männer herzlich eingeladen sind. Zusätzlich gibt es Übungen zur Rhetorik und Verhandlungstrainings. Wir wollen auch weibliche Vorbilder, die bereits in Führungspositionen sind, zu uns einladen. Sie sollen den Studentinnen als Inspiration dienen und von ihren Erfahrungen berichten. Ein flankierender Teil ist die Unterstützung bei der Suche nach interessanten Jobangeboten und der Besuch von Unternehmen.

Alexandra Niessen-Ruenzi Foto: Anna Logue/oho

Würden Sie sagen, dass sich auf den Führungsetagen der Wirtschaftsbranchen schon etwas gewandelt hat?

Ja, es sind gute Zeiten. Viele Frauen vor uns mussten wesentlich mehr kämpfen. Aber es gibt nach wie vor Unterschiede in den Rollenerwartungen. Es gibt noch keine gleichen Startvoraussetzungen für alle. Aber wir haben das Problem erkannt, Quoten für Aufsichtsräte und Vorstände eingeführt. Es tut sich was, aber es ist immer noch Bedarf da.

Was halten Sie von Frauen-Quoten?

Quoten beschleunigen das, was sich vielleicht auch ohne Quote entwickeln würde. Sie sind ein teures Instrument, aber wenn wir nicht noch 150 Jahre warten wollen, bis sich die Gleichstellung nicht nur im Gesetz zeigt, sondern auch in Zahlen, dann brauchen wir sie.

Wie sieht es an der Uni Mannheim aus? Sind in den wirtschaftlichen Studiengängen viele Frauen vertreten? Und schließen sie mit besseren Noten ab, wie es zum Beispiel beim Abi der Fall ist?

Ja, wir haben relativ viele Frauen in der BWL, aber insgesamt sind es mehr männliche Studenten. Bei den Noten war ich auch interessiert. Eine Studie für einen Anfangskurs zeigte, dass es keine geschlechtsspezifischen Unterschiede gibt. Aber auch hier gibt es wieder unterschiedliche Erwartungen, nämlich bei der Finanzmathematik. Ein Thema, das bei einigen Frauen Sorgen und Ängste auslöst. Frauen, die zu uns an die Uni kommen, haben im Vorfeld wesentlich mehr Stress mit dem Fach und befürchten, dass sie durchfallen, obwohl es überhaupt nicht so ist. Ich versuche ihnen dann zu zeigen, dass diese Angst unbegründet ist.

Warum gibt es im Berufsleben so eine Diskrepanz zwischen weiblicher Fachkompetenz und Aufstiegschancen?

Viele Frauen haben zum Beispiel einen kaufmännischen Abschluss und hätten die Anfangsvoraussetzung für eine Führungsposition erfüllt. Auf dem Weg dahin aber gehen viele Frauen verloren. Das hat auch mit Familiengründungen und der überproportionalen Übernahme von Kinderbetreuungsleistung durch Frauen zu tun. Aber eben auch damit, dass sie bei Beförderungen eher nicht in die Wettbewerbssituation gehen, dass sie zurückhaltend hoffen, dass ihr Talent gesehen wird, aber wenig dafür unternehmen, sich entsprechend zu repräsentieren.

Wie lassen sich bestehende Männerdomänen aufbrechen? Werden Führungspositionen immer noch am Golfplatz oder am Stammtisch vergeben? Können Frauen eigene, ebenso schlagkräftige Netzwerke aufbauen?

Diese Netzwerke zum Rekrutieren weiterer Männer gibt es immer noch. Es gibt Studien, die zeigen, dass in deutschen Vorständen mehr Männer mit Vornamen Christian vertreten sind als die Anzahl an Frauen insgesamt. Ich beobachte, dass Frauen-Netzwerke erstarkt sind, aber diese sind für die Karriereentwicklung nicht so hilfreich, da ja meist Männer in den Schlüsselpositionen sitzen. Immerhin lassen Clubs wie die Rotarier oder die Lions inzwischen auch Frauen zu. Nicht nur als Ehefrau, sondern als gleichwertiges Mitglied.

Gibt es eine weibliche Sicht auf die Wirtschaft?

Bezogen auf den Kapitalmarkt würde ich sagen: Nein! Da agieren die Akteure weitestgehend anonym, die mathematisch abgeleiteten Spielregeln gelten für alle Geschlechter. Wenn aber mit Wirtschaft Führung und Organisation gemeint ist: Ja! Die Spielregeln wurden vom gerne zitierten typischen alten weißen Mann aufgestellt. Es herrschen Strukturen vor, die Frauen nicht entgegenkommen. Die weibliche Sicht darauf wäre partizipativer. Die US-amerikanische Sozialpsychologin Alice Eagly sagt, dass Frauen einen anderen Führungsansatz haben: kommunikativer, teamorientierter. Ohne Wertung kommt es dann auf die Situation des Unternehmens an, welcher Führungsstil besser passt.

Noch Fragen?

Die Mannheim Female Leadership Academy der Business School richtet sich an hochqualifizierte Studentinnen der Masterstudiengänge. Eine Bewerbung ist ausschließlich nach vorheriger persönlicher Einladung möglich. Die erste Kohorte soll am 1. September 2026 starten. Perspektivisch soll die Academy ein wachsendes Netzwerk schaffen, das Frauen über den Studienabschluss hinaus verbindet.



Zur Person

Alexandra Niessen-Ruenzi ist Inhaberin des Lehrstuhls für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Corporate Governance an der Universität Mannheim. Sie legt einen besonderen Fokus auf die Erforschung geschlechtsspezifischer Unterschiede auf Kapitalmärkten. Im April wurde sie in den wissenschaftlichen Beirat beim Bundesfinanzministerium berufen.

