Wegen der steigenden Corona-Inzidenzen setzt die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) seit Montag in Ludwigshafen zusätzliche Busse im Schülerverkehr ein. Das sei zusammen mit der Stadt beschlossen worden, teilt die RNV mit. Der Mehrverkehr werde durch das Land Rheinland-Pfalz bezuschusst, um die Besetzung der einzelnen Fahrzeuge zu verringern und den Fahrgästen mehr Abstand zueinander zu ermöglichen. Morgens in der Hauptverkehrszeit sowie mittags ab etwa 13 Uhr werden zu besonders ausgelasteten Linienfahrten zusätzliche Kapazitäten geschaffen. Das betrifft laut RNV überwiegend die Linien 74, 75 und 89. Davon sollen Schüler an 13 Schulen profitieren.