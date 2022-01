In Ludwigshafen ist die Marke von 20.000 Corona-Infektionen überschritten. Wie das Landesuntersuchungsamt am Dienstag mitteilte, sind seit Ausbruch der Pandemie 20.132 Fälle registriert worden. Das sind über zehn Prozent der Stadtbevölkerung, die bei knapp 180.000 Einwohnern liegt. Die Inzidenz in der Stadt liegt mittlerweile bei 482,2 Neuinfektionen binnen einer Woche (bezogen auf 100.000 Einwohner). Aktuell gibt es 2104 Fälle im Stadtgebiet. Im Rhein-Pfalz-Kreis liegt die Inzidenz bei 420,0 (1580 akute Fälle). Am stärksten betroffen ist die Altersgruppe unter 20 Jahren (Inzidenz im Kreis: 711,1 und in der Stadt: 732,6). Der Anteil von Omikron-Virusmutationen unter den registrierten Fällen liegt landesweit bei 87 Prozent.