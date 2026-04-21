Die Stadt Ludwigshafen beauftragt externe Gartenbaubetriebe für die Pflege der städtischen Bäume. Dazu wurde nun ein neuer Rahmenvertrag vom Werkausschuss genehmigt.

Für die Verkehrssicherheit der Ludwigshafener finden ständig Baumkontrollen und jährlich rund 10.500 Baumpflegemaßnahmen externer Gartenbaubetriebe statt. Die Kosten betragen 2,6 Millionen Euro. Ein neuer Rahmenvertrag für die kommenden vier Jahre über 10,4 Millionen Euro wurde nun vom Werkausschuss genehmigt.

Laut zugehöriger Vorlage sind im städtischen Kataster 135.000 Bäume digital erfasst, die sich im Umfeld von Verkehrs- und Aufenthaltsflächen wie Straßen und Parkanlagen befinden. Zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit werden sie regelmäßig kontrolliert. Diese Baumkontrollen finden arbeitstäglich durch Mitarbeiter des Bereichs Grünflächen statt. Dabei werden Baumpflegearbeiten wie das Entfernen von Totholz und das Kürzen der Baumkronen festgelegt, die zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit erforderlich seien.

Vergabe für Ludwigshafen in drei Teilen

Die Kapazitäten des städtischen Baumpflegepersonals reichten jedoch lediglich für die Abarbeitung der dringlichen Baumpflegearbeiten, wird in der von Gabriele Bindert, Leiterin des Fachbereichs Grünflächen und Friedhöfe, verfassten Vorlage erklärt. Für darüber hinausgehende Pflegemaßnahmen und Baumfällungen werden Fachbetriebe hinzugezogen, die Aufträge dazu werden ausgeschrieben. Die Ausschreibung der Rahmenvereinbarung soll im europaweiten VOB-Verfahren – Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) – in drei Teilen getrennt erfolgen: im nördlichen und südlichen Stadtgebiet sowie in der Stadtmitte.

Der Gesamtleistungsumfang beträgt schätzungsweise 4500 Baumpflegemaßnahmen und -fällungen im Norden, 4000 im Süden und 2000 in der Stadtmitte innerhalb eines Jahres. Dazu sollen Rahmenvereinbarungen mit bis zu drei Bietern abgeschlossen werden. Die angenommenen Mengen der Arbeiten basierten auf Erfahrungen der vergangenen Jahre, heißt es weiter. Die Kostenschätzung für die Gesamtanzahl von rund 10.500 Baumpflegemaßnahmen pro Jahr im gesamten Stadtgebiet beläuft sich auf 2,6 Millionen Euro. Die Kostenschätzung sei aufgrund der Preissteigerung der vergangenen Jahre um 20 Prozent erhöht worden.

Kosten von mehr als zehn Millionen Euro möglich

In einer Rahmenvereinbarung sollen nun Baumpflegearbeiten für das Jahr 2026 in Ludwigshafen mit Option auf Verlängerung bis 2030 (Gesamtlaufzeit vier Jahre) mit Gesamtkosten in Höhe von insgesamt 10,4 Millionen Euro neu ausgeschrieben werden. Nach Abschluss der Rahmenvereinbarungen könnten laut Vorlage die Einzelaufträge der Baumpflegemaßnahmen ohne erneutes Vergabefahren erteilt werden. Das Geld ist im Wirtschaftsplan des Wirtschaftsbetriebs Ludwigshafen eingestellt. Dieser Vorlage stimmten die Mitglieder des Werkausschusses ohne Ausnahme zu.