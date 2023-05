Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wer die Eingangstür zur Handwerkskammer Pfalz in Kaiserslautern oder eine der schweren Holztüren der Hardenburg öffnet, der hat die Werke der Schreinerei Bohland sozusagen direkt in der Hand. Ein Besuch dort, wo all das entsteht: in der Oggersheimer Werkstatt.

Unscheinbar und etwas versteckt ist sie seit 125 Jahren in der Oggersheimer Andreas-Streicher-Straße 3 zu Hause: die Schreinerei Bohland. Es ist ein Haus, das Geschichte atmet: mit einem Gewölbekeller,