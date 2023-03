Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

52 Soldaten der Bundeswehr unterstützen derzeit im Rahmen der Amtshilfe die Mitarbeiter des Klinikums, 18 allein in der Geriatrie. Diese ist aktuell eine Post-Covid-Station, in der überwiegend ältere Menschen nach ihrer Erkrankung betreut werden. Stadtweit helfen über 70 Bundeswehr-Angehörige, Personalengpässe in der Corona-Krise auszugleichen.

An Heiligabend klingelte bei Doris Hümmerich, Stationsleiterin der Post-Covid-Station mit 30 Betten, das Telefon. Am anderen Ende der Leitung: die Pflegedirektion. „Ich sollte am