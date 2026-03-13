Die Hortgebühren in Ludwigshafen richten sich ab August nach dem Einkommen der Familien. Das sorgt bei Eltern, die deutlich mehr bezahlen sollen, für Kritik.

Einige Eltern in Ludwigshafen sind empört darüber, dass sie ab Sommer deutlich höhere Gebühren für die Betreuung ihrer Schulkinder in Horten bezahlen müssen: „Für viele Familien – auch für uns persönlich – bedeutet diese Umstellung eine erhebliche Mehrbelastung. In unserem Fall würde die monatliche Gebühr um rund 200 Euro steigen“, heißt es in einem Brief an die RHEINPFALZ. Diese Größenordnung werfe Fragen nach der sozialen Ausgewogenheit, der Transparenz der Berechnungsgrundlagen und der tatsächlichen Entlastungswirkung für Familien auf, beklagen betroffene Eltern.

Eine weitere Familie kritisiert in einem Schreiben an die Redaktion: „Mit großem Unverständnis haben wir die neue Gebührenregelung für den Hort in Ludwigshafen zur Kenntnis genommen. Unsere Familie zahlt aktuell 148 Euro monatlich für den Hortplatz unseres Sohnes (zweite Klasse).“ Ab dem kommenden Schuljahr würden aufgrund der Einkommensstaffelung über 400 Euro im Monat fällig. Das sei nahezu eine Verdreifachung bei unveränderter Betreuungsleistung. Hinzu kämen noch 80 Euro Essenskosten.

Elternbeiträge werden neu berechnet

Was ist passiert? Warum haben sich die Hortgebühren für einige Familien so drastisch erhöht? Kinder im Grundschulalter haben ab 1. August einen rechtlichen Anspruch auf eine ganztägige Betreuung und Förderung nach dem Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG). Im vergangenen Herbst hatten die städtischen Gremien die Grundzüge der Umsetzung der Ganztagsbetreuung in Ludwigshafen beschlossen. Anfang Februar folgte nun der Stadtrat einstimmig dem Vorschlag der Verwaltung, die Elternbeiträge neu zu berechnen. Die Kosten orientieren sich künftig am jeweiligen Einkommen. Zudem wurde ein Grundsatzbeschluss zur Gestaltung der Ferienbetreuung gefasst. Formal wurden dazu unter anderem eine Satzung für die Betreuenden Grundschulen plus sowie eine Änderung der Satzung für die Kindertagesstätten beschlossen.

Konkret bedeutet das zum Beispiel, dass Familien mit einem Nettoeinkommen ab 4000 Euro für ein Kind 280 Euro Hortgebühren bezahlen müssen. Für das zweite Kind sind 210 Euro fällig. Bei einem Familiennettoeinkommen ab 5000 Euro belaufen sich die Hortkosten für ein Kind auf 350 Euro, für das zweite auf 262,50 Euro.

Dezernent Lars Pletscher. Foto: Ralf Moray

„Wir haben nun alle Grundlagen geschaffen, damit wir Familien zum kommenden Schuljahr ein verlässliches und vor allem auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot in der Ganztagsförderung machen können. Mit unterschiedlichen Betreuungszeiten, Ferienangeboten und sozial ausgewogenen Beiträgen gehen wir soweit als möglich auf die Lebenswelt von Kindern und Eltern in der Stadt ein. Wir machen damit auch deutlich, wie wichtig es uns ist, Kinder so früh wie möglich in unser Bildungssystem zu integrieren und sie auf ihrem Weg zu begleiten“, sagt Beigeordneter Lars Pletscher (CDU), zuständig für Bildung, Jugend, Familie und Sport.

Staffelung statt Pauschale

Die Umsetzung des GaFöG beruht in Ludwigshafen auf drei Säulen, in denen es bereits Angebote der Ganztagsförderung gibt: Ganztags-Grund- und Förderschulen, Betreuende Grundschulen plus (BGS plus) und Schulkindbetreuung in den Kindertagesstätten, also Horte. Für den Besuch der Betreuenden Grundschulen plus und der Horte zahlen Eltern Beiträge. Der Besuch der Ganztags-Grund- und Förderschulen ist dagegen als schulisches pädagogisches Angebot bis auf das Mittagessen kostenfrei.

Die Beiträge für den Besuch der Betreuenden Grundschulen Plus und der Horte richten sich künftig nach dem Einkommen der Eltern. Dafür gibt es eine Staffelung, die ausgehend von einem Basisbetrag in Schritten von 100 Euro steigt. Der Beitrag pro Kind errechnet sich je nach Betreuungsart und -dauer aus dem monatlichen Einkommen der Eltern. Ergänzend dazu wird bei der Berechnung der Elternbeiträge auch die Anzahl der kindergeldberechtigten Kinder einer Familie berücksichtigt.

Mittagessen kostet extra

Mit diesen beiden Komponenten soll sichergestellt werden, dass das Familieneinkommen und die Anzahl der Kinder einer Familie bei der Beitragsgestaltung eine Rolle spielen und Familien mit einem geringeren Einkommen entsprechend entlastet werden, betont die Verwaltung. Bisher spielte das Einkommen der Eltern bei der Berechnung keine Rolle. Wer Bürgergeld, Hilfe zum Lebensunterhalt, Wohngeld, Kinderzuschlag oder Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bezieht, kann von den Elternbeiträgen befreit werden. Im Übrigen berechnet sich das Familieneinkommen nach dem monatlichen, steuerpflichtigen Nettoeinkommen. Eltern müssen ihre Einnahmen und Ausgaben im Rahmen einer Selbstauskunft angeben.

Die neuen Elternbeiträge gelten ab 1. August für alle Kinder, die eine Betreuende Grundschule plus oder den Hort besuchen und nicht von der Zahlung befreit sind. Die Beiträge werden monatlich erhoben. Ein Mittagessen kann in den Betreuenden Grundschulen plus dazu gebucht werden. Im Hort ist das Mittagessen verpflichtend. Das Mittagessen ist nicht in den jeweiligen Beiträgen enthalten.

Geändert werden in diesem Zusammenhang ab 1. August auch die Elternbeiträge für Kinder unter zwei Jahren sowie für die Kindertagesbetreuung in den Kitas. Ab dem zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt ist der Kita-Besuch in Rheinland-Pfalz beitragsfrei.

Noch Fragen?

Umfassende Informationen zur Ganztagsförderung gibt es auf der Homepage der Stadt unter www.ludwigshafen.de/ganztagsfoerderung.

