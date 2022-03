Unbekannte Täter haben laut Polizei zwischen Sonntag und Montag von einem Gelände eines Autoverwertungshofs in der Erbachstraße (Rheingönheim) mehr als 40 Katalysatoren gestohlen. Unter anderem haben sie einen Renault angehoben und den Katalysator an der Fahrzeugunterseite herausgeflext. Bei einem Opel wurde er aus dem Motorraum ausgebaut. Weitere Katalysatoren haben die Täter aus einem Container gestohlen, den sie aufbrachen. In das auf dem Areal befindliche Büro drangen sie ebenfalls ein, die Innenräume wurden durchsucht. Hierbei wurde eine Geldkassette geleert. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Kripo unter Telefon 0621 963-2773 entgegen.