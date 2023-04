Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Kaum ein anderes Thema wird derzeit in der Kunst so oft verhandelt wie die Frage der Identität. Auch das neue Stück von Darja Reznikova und Michael Bronczkowski mit dem Titel „I am …“ schlägt in diese Kerbe. Dass die Premiere im Mannheimer Theater Felina-Areal trotz dramaturgischer Schwächen einen in viele Richtungen nachdenklich machenden Eindruck hinterlassen hat, lag hauptsächlich an Bronczkowski.

In vier aufeinanderfolgenden minutenlangen prägnanten Szenen führt der Künstler auf, welche nationalen und kulturellen Identitäten er in seinem Leben seit seiner