Medien+Bildung.com, eine Tochtergesellschaft der Medienanstalt Rheinland-Pfalz, produziert zurzeit im freiwilligen Einsatz mit 3-D-Druckern medizinische Gesichtsschilder, sogenannte Face Shields. Die transparenten Gesichtsverhüllungen sind eine barrierefreie Alternative zu textilen Masken und sind deshalb vor allem in der Kommunikation mit hör- und lautsprach-beeinträchtigten Menschen von großer Bedeutung.

20 Face Shields werden überreicht

Am Mittwoch überreichen Marc Jan Eumann, Direktor der Medienanstalt Rheinland-Pfalz, und Christian Kleinhanß, Geschäftsführer von Medien+Bildung.com, 20 selbst gefertigte Face Shields ans Leitungsteam der Mosaikschule in Oggersheim (Karl-Lochner-Straße 8), eine Schule mit dem Förderschwerpunkt motorische Entwicklung.

Bundesweite Aktion „Maker vs. Virus“

3-D-Drucker und Lasercutter sind seit Jahren in Bildungsprojekten von Medien+Bildung.com und bei Aktionen des EU-Projekts „Klicksafe“ im Einsatz. Bedingt durch die Einschränkungen in der Corona-Krise stehen die modernen Geräte aktuell für einen anderen Zweck bereit: Medien+Bildung.com hat sich der bundesweiten Aktion „Maker vs. Virus“ angeschlossen und produziert Face Shields, die im medizinischen Bereich gerade dringend benötigt werden. Face Shields werden im Kontext von Inklusion dringend benötigt, seien am Markt derzeit aber kaum verfügbar. Diese Zeitspanne überbrückt das Freiwilligennetzwerk „Maker vs Virus“, in dem die Face Shields mittels 3-D-Drucker und Lasercutter entstehen.

Nach zweieinhalb Stunden aus dem Laserdrucker

Eine Halterung für ein Face Shield kommt nach etwa zweieinhalb Stunden aus dem Laserdrucker. Die zugehörige Schutzscheibe aus Plexiglas wird mit dem Lasercutter ausgeschnitten und gelocht. Für bisher 75 Face Shields hat Medien+Bildung.com sechs Kilogramm des Druckerrohstoffs „Filament“ verbraucht.