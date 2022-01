Der Arzt und CDU-Stadtrat Peter Uebel geht davon aus, dass die Anzahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus auch in Ludwigshafen wegen der Omikron-Variante rasant ansteigen wird. „Die Zuwachszahlen der Omikron-Variante in vielen europäischen Nachbarländern sowie mittlerweile auch in Deutschland sind beeindruckend. Innerhalb weniger Tage kommt es zu einer Verdopplung der Fälle“, so Uebel. „Für uns in Ludwigshafen bedeutet dies nichts Gutes. Eine vielfach diskutierte allgemeine Impfpflicht wird am bevorstehenden Anstieg der Infektionen dieser fünften Welle nichts mehr ändern.“

Überwiegend milde Verläufe bei geimpften und geboosterten Patienten würden wohl vorherrschen, prognostiziert der Mediziner. Ob dies auch bei den nicht Geimpften so sein wird, bleibe zu hoffen. „Dennoch aber werden sich viele in Isolation begeben müssen und somit für wichtige Arbeitsabläufe, zumindest zeitweise, nicht mehr zur Verfügung stehen.“

„Maske tragen und Abstand halten“

Ein Zusammenbruch der städtischen Infrastruktur im Bereich der Gesundheitsversorgung, der öffentlichen Ordnung oder der Nahversorgung müsse verhindert werden. Uebel plädiert eindringlich dafür, weiter Maske zu tragen und Abstand zu halten. „Unser öffentliches Leben muss, auch wenn es keiner mehr möchte, weiter heruntergefahren werden. Nur so können wir die Anstiegskurve abflachen.“