Angesichts der unverändert hohen Corona-Infektionszahlen – in der Stadt gab es von Dienstag auf Mittwoch 45 Neuinfektionen und acht Todesfälle sowie im Kreis 41 Neuinfektionen und drei Todesfälle – und der Gefahr durch die englische Virusmutation spricht sich der Ludwigshafener Arzt und CDU-Politiker Peter Uebel für das generelle Tragen von FFP2-Masken aus. „Jeder, der die Möglichkeit hat, sich eine solche zu besorgen, sollte sie tragen“, lautet Uebels eindringlicher Appell. Es bestehe die Gefahr, dass es noch zu einer Überlastung der Krankenhäuser sowie vielen Erkrankungen bei noch nicht geimpften Senioren kommt. Bayern hat am Dienstag eine FFP2-Maskenpflicht in Bussen und Bahnen sowie beim Einkaufen beschlossen. Uebel hält das für richtig: „Je mehr Menschen diese Masken verwenden, umso besser könnte die Infektionslage sich entwickeln.“ Der Schutz sei im Vergleich zu einfach Mund-Nasen-Bedeckungen um „ein Vielfaches höher“. Uebel betont: „Genauso wie der Gebrauch des herkömmlichen Mund-Nasen-Schutzes bereits eine Reduzierung der Übertragung gebracht hat, ist es jetzt nötig, diese Schutzmaßnahme mit FFP2-Masken zu intensivieren.“ Außerdem solle jeder weiterhin die Abstand- und Hygieneregeln beachten. Uebel hatte sich im Frühjahr bereits frühzeitig für das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ausgesprochen – einige Zeit später kam dann die Maskenpflicht.