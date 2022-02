„Die täglichen Inzidenzwerte für Ludwigshafen sind nicht mehr valide“, sagt Peter Uebel, Mediziner und CDU-Fraktionsvorsitzender im Stadtrat. Die offizielle Sieben-Tage-Angabe von Covid-19-Erkrankungen sinke zwar derzeit langsam, die Dunkelziffer steige aber deutlich „und gibt somit nicht mehr das tatsächliche Ausmaß der Infektionssituation in Ludwigshafen wieder“, sagt Uebel, der als Internist im Haus der Gesundheit in der Gartenstadt praktiziert. Mittlerweile würden sich viele Bürger nicht mehr in den Schnelltest-Zentren oder an PCR-Teststellen abstreichen lassen. Stattdessen richteten sie sich nach selbst durchgeführten Schnelltests zu Hause. Dort positive Fälle würden in keiner Statistik erfasst. Uebel findet dieses Vorgehen „nachvollziehbar und durchaus in Ordnung“, zumal dadurch die Gesundheitsbehörden entlastet würden. Allerdings sei es nun umso wichtiger, verantwortungsvoll die Quarantänevorschriften einzuhalten. „Wenn sie zu Hause einen positiven Corona-Test haben, isolieren Sie sich, informieren Sie Ihre engen Kontaktpersonen und gehen Sie erst wieder außer Haus, wenn Sie beschwerdefrei sind und der Test sicher negativ ist“, appelliert Peter Uebel.