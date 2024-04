Die „Klilu Medical Brazz“ gibt am Sonntag, 14. April, 17 Uhr (Einlass: 16 Uhr), wieder ein Benefizkonzert in der Friedenskirche (Leuschnerstraße 56), und zwar zugunsten der Initiative „Friedenskirche hat Zukunft“. Hinter dem Ensemble verbergen sich Mediziner des Klinikums. Seit 2010 proben die Ärzte aus verschiedenen Fachrichtungen in wechselnder Besetzung und musizieren in der Region für den guten Zweck. Trompeten, Horn, Posaune und Tuba – in dieser Besetzung ist fast alles denkbar, außer Techno vielleicht. Mittlerweile zum vierten Mal tritt die Formation wieder in und zugunsten der Friedenskirche auf. Ankündigt ist „ein sehr buntes, mitunter fetziges Programm“, darunter Stücke von AC/DC, Tschaikowski, Van Halen oder Billy Joel. Abgerundet werde der Auftritt von einer unterhaltsamen Moderation. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.