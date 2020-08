Ein Drittel der Ärzte in Ludwigshafen wird bis 2025 in Ruhestand gehen. Das sind 110 Ärzte, sagt der Mediziner Steffen Giesse, zweiter Vorsitzender der Ludwigshafener Ärzteschaft und Vorstandsmitglied des Ärztenetzwerks Golu, unter Berufung auf offizielle Statistiken. Um junge Mediziner nach Ludwigshafen zu bekommen, müssten ihnen attraktive Arbeitsbedingungen geboten werden. Giesse plant in Oppau den Bau eines Ärztezentrums, das umstritten ist. Eine Bürgerinitiative aus Anwohnern macht dagegen mobil und auch die Verkehrsinitiative Ludwigshafen befürchtet eine Zunahme an Verkehr und Lärm im Ort durch das Projekt. Im RHEINPFALZ-Interview nimmt Giesse zu der Kritik Stellung und begründet, warum aus seiner Sicht ein Ärztezentrum im Ludwigshafener Norden notwendig ist. Zudem gebe es viel mehr Unterstützung für das Projekt als Ablehnung.