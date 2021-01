„Die Corona-Impfungen müssen sobald als möglich in die niedergelassenen Praxen verlegt werden.“ Das fordern die Ludwigshafener Ärzte Peter Uebel und Oliver Emrich, deren Praxen und Mitarbeiter nach eigenen Angaben in die Versorgung und Impfung von Patienten in den Impfzentren eingebunden sind. Die Impfzentren seien logistisch gut aufgestellt. Sie hätten aber – auch bei Öffnung der verfügbaren Impfstraßen – nicht die ausreichende Kapazität, die zur zügigen Durchimpfung der Bürger notwendig wäre, meinen die Mediziner. Aufgrund der noch unzureichend verfügbaren Impfstoffmenge erscheine die jetzige Struktur sicher sinnvoll. Der personelle und logistische Aufwand in den Impfzentren sei jedoch enorm. Die Impfprofis sitzen Uebel und Emrich zufolge in den Praxen: Sie schafften es jedes Jahr, 15 bis 25 Millionen Grippeimpfungen durchzuführen. Dabei würden sie ihre Patienten kennen. Sie wüssten, wer nicht mobil sei, wer in einer Gemeinschaftseinrichtung oder pflegebedürftig zu Hause lebe und somit nur schwer in das Landesimpfzentrum kommen könne. Die Strukturen bei den rund 40.000 Hausärzten in Deutschland seien vorhanden. Es liefen auf allen Ebenen Planungen, um die Frage der Verarbeitung und Lagerung der Impfstoffe für den Praxisgebrauch möglich zu machen und zu optimieren. Die beeindruckenden Impfzahlen in Großbritannien seien unter anderem unter Mitwirkung der Praxen erzielt worden. Insbesondere, wenn die vorhandene Impfstoffmenge zunehme, müsse zügig dezentralisiert werden. „Nur so können wir eine breite Durchimpfung der Bevölkerung erreichen“, meinen der CDU-Stadtrat Uebel und Emrich abschließend.