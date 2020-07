Am Mittwoch von 15 bis 17 Uhr stehen drei Mediziner vom Klinikum und ein niedergelassener Kollege Rede und Antwort zum Thema Gefäßerkrankungen. Clemens Kühner, Chefarzt der Gefäßchirurgie am Klinikum, ist unter Telefon 0621/503-25382 erreichbar. Bogdan Podlesny, Geschäftsführender Oberarzt der Gefäßchirurgie, nimmt unter der Rufnummer 0621/503-25472 den Hörer ab. Günter Layer, Ärztlicher Direktor und Chefarzt des Zentralinstituts für Diagnostische und Interventionelle Radiologie, sitzt am Apparat mit der Nummer 0621/503-25907. Wer Peter Amann, Facharzt für Chirurgie und Gefäßchirurgie, sprechen möchte, der von 1993 bis 2009 Oberarzt im Klinikum war, wählt die 0621/503-25475.