Jedes Jahr um den 3. Februar herum, dem Gedenktag des armenischen Bischofs Blasius, wird in den katholischen Kirchen der Blasiussegen gespendet. Dabei hält der oder die Spendende zwei brennende Kerzen in „x“-Form vor das Gesicht der Empfangenden und spricht dabei: „Auf die Fürsprache des Heiligen Blasius bewahre dich der Herr vor Halskrankheit und allem Bösen. Dazu segne dich der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.“

Heutzutage ist in manchen Teilen der Gesellschaft die Skepsis gegenüber der sogenannten Schulmedizin – aus welchen Gründen auch immer – gewachsen, und alternative Heilmethoden haben Konjunktur. Leider tummeln sich in diesem Bereich auch viele Scharlatane. Wer kritisch gegenüber der wissenschaftlichen Medizin ist, sollte sich daher diese Gabe der Kritik auch im Hinblick auf die alternativen Heilmethoden bewahren.

Kein entweder - oder

Man kann die Anrufung von Heiligen bei bestimmten Krankheiten auch darunter zählen. Allerdings geht es dabei nicht um ein „entweder – oder“. Schulmedizin und Gebet um Schutz vor Krankheiten sind keine Gegensätze. Dies wird schon in der Person des heiligen Blasius deutlich, der selbst nicht nur Bischof, sondern auch Arzt war. Es geht in unserem Glauben um die ganzheitliche, umfassende Heilung des Menschen. Das schließt neben der körperlichen Heilung auch das seelische und geistig-geistliche Heil mit ein. In diesem Sinne versteht sich der Blasiussegen nicht als Ersatz für, sondern als Ergänzung der wissenschaftlichen Heilungsmethoden. Es geht letztlich um Vertrauen. Können wir dem Arzt und seinen wissenschaftlichen Fähigkeiten vertrauen, und vertrauen wir darüber hinaus dem Gott, der unser umfassendes Heil will? Ich bin davon überzeugt, dass diese Eigenschaft des Vertrauens einen maßgeblichen Anteil an der Gesundung hat. Es lohnt sich, diese Eigenschaft zu pflegen und zu entwickeln.

Übrigens: Die katholische Gemeinde Sankt Blasien im Schwarzwald weist auf ihrer Homepage darauf hin, dass Blasius eben auch als „Schutzpatron gegen die Gefahr des schnellen, unpassenden und vor allem verletzenden Wortes“ empfohlen werde – um den Frieden zu wahren. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen Gesundheit und Frieden.

Der Autor

Dekan Alban Meißner (58), Pfarrei Heiliger Petrus und Paulus, Ludwigshafen.