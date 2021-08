Eine Gruppe ganz unterschiedlicher Menschen trifft sich regelmäßig im Heinrich-Pesch-Haus, um gemeinsam im Stil von Za-Zen zu meditieren – dreimal 20 Minuten, unterbrochen jeweils durch eine Gehmeditation. Es sind alle willkommen, auch Übende anderer Wege. Nicht-Geübte werden gebeten, eine Viertelstunde vor Beginn zu kommen.

Start am 31. August

Die Teilnahme an der Meditation ist kostenlos , es gibt keine Verpflichtung zur regelmäßigen Teilnahme. Das Angebot beginnt am Dienstag, 31. August, um 19 Uhr im Pesch-Haus (Frankenthaler Straße 229). Stühle, Kissen und Bänkchen sind in begrenzter Anzahl vorhanden.

Die Zen-Meditation wird von Gangolf Schüßler geleitet und ist Teil der Veranstaltungsreihe „Mystik als Lebenskunst“. Diese findet in Kooperation mit dem Katholischen Dekanat Ludwigshafen und dem Bistum Speyer statt.