Die Street Docs Ludwigshafen haben von der „Medizinischen Hilfe Solingen“ ein Arztmobil („Medimobil“) gespendet bekommen. Der ehemalige Krankentransporter, ein Mercedes-Modell aus dem Jahr 2003, sei trotz seiner 280.000 Kilometer noch gut in Schuss. Ausgestattet ist er mit Behandlungsstuhl und Apothekerschrank. Die Street Docs sind seit 2013 mit humanmedizinischen, seit 2015 auch mit zahnmedizinischen Angeboten für Bedürftige am Start. Die Initiative von ehrenamtlichen Ärzten, Arzthelferinnen, Caritaszentrum und Haus St. Martin unter der Federführung der Ökumenischen Fördergemeinschaft nutzt bislang zwei kleinere Praxen in den Einweisungsgebieten sowie eine größere in der Dessauer Straße im Hemshof. Für das „Medimobil“ wird noch ein Fahrer gesucht. Bei Interesse bitte melden unter Telefon 0621/595060.