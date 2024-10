Mediaturm nennt sich ein neues Angebot der Medienanstalt Rheinland-Pfalz, mit dem die Medienkompetenz der Bürger gestärkt werden soll. Laut einer Pressemeldung hat die Landesanstalt nach der Premiere des Mediators in Speyer in Ludwigshafen Ende September ihren zweiten „Ort der medialen Teilhabe“ eröffnet. Bei einem Tag der offenen Tür am Samstag, 12. Oktober, 10 bis 16 Uhr, können Interessierte die Räume in der Turmstraße 10 (Mitte) erkunden und Mitmachaktionen rund um das Thema Medienkompetenz ausprobieren. Der Eintritt ist frei. „Medienkompetenz ist eine wichtige Voraussetzung für das Gelingen von Demokratie. Mit den Orten medialer Teilhabe schaffen wir als Medienanstalt Begegnungsstätten, die für alle offen stehen“, wird der Direktor der Medienanstalt Rheinland-Pfalz, Marc Jan Eumann, in der Mitteilung zitiert. Die Veranstaltungsreihen, Workshops und offenen Treffs seien in der Regel kostenfrei. Regionale Institutionen seien eingeladen, das Programm mitzugestalten und eigene Veranstaltungen anzubieten.