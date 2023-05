Die Querelen im Umfeld der Ludwigshafener AfD gehen weiter. Ein Aufreger – zumindest für ehemalige AfD-Verantwortliche – sind die Aussagen des amtierenden Parteichefs und Fraktionsvorsitzenden Johannes Thiedig in der RHEINPFALZ-Reihe „Die Zukunft von LU“ („Weniger Schulden, mehr Sicherheit“, 2. Mai). Darin kritisierte der 46-Jährige unter anderem den ehemaligen Parteivorsitzenden Timo Weber (45).

Weber, inzwischen Geschäftsführer der zweiköpfigen Stadtratsfraktion „Bürger für Ludwigshafen“, die sich nach heftigen Turbulenzen in der Partei von der AfD abgespalten hat, habe als Spitzenfunktionär der AfD keine gute Figur abgegeben, sagte Thiedig. Unter anderem wegen seines „militärischen Umgangstons, auch gegenüber Vorstandskollegen“, so Thiedig. Er kreidete Weber dessen „militärischen Umgangston“ an, „auch gegenüber Vorstandskollegen“.

Dagegen wehrt sich nun Joachim Klingmann (61), der ehemalige stellvertretende AfD-Vorsitzende. Er war seit 2016 Mitglied im Vorstand und verließ die Partei kurz nach dem Austritt Webers. „Die Aussagen von Herrn Thiedig haben mit der Realität der Vergangenheit nur sehr wenig zu tun“, erklärt Klingmann. Die Amtszeit von Weber als AfD-Vorsitzender sei gekennzeichnet gewesen von hoher politischer und sachbezogener Intellektualität, einem sehr kollegialen Arbeitsstil und menschlich einwandfreiem Verhalten. Der „militärische Umgangston“, den Thiedig Weber vorwerfe, gehöre „ins Reich der Fabel“, betont Klingmann. Im Gegensatz zu Weber habe sich Thiedig durch ständiges „zu spät kommen“ bei Vorstandssitzungen, unentschuldigtes Fehlen und fehlende, beziehungsweise mangelhafte Protokolle als Schriftführer „ausgezeichnet“.

Am Ende der Amtszeit des alten Vorstands unter Weber habe die Zahl der Mitglieder deutlich über 100 gelegen. Bezüglich des Rückgangs auf aktuell 59 Mitglieder beziehe sich Thiedig unter anderem auf mangelnde Zahlungsbereitschaft von Mitgliedern. Dazu sagt Klingmann: „Herr Thiedig selbst hat seit seinem Eintritt in die AfD über einen Zeitraum von mehr als fünf Jahren keinerlei Mitgliedsbeiträge an die AfD entrichtet.“ Auch während seiner Mitgliedschaft im Vorstand des Kreisverbands als Schriftführer und Beisitzer habe er keinen Mitgliedsbeitrag überwiesen. Nur durch Toleranz und Nachsichtigkeit des damaligen Vorstands unter Leitung Webers sei ein automatischer Parteiausschluss verhindert worden.

Mandatsträgerabgabe nicht bezahlt?

Auch Pascal Bähr, bis heute ein enger Weggefährte Thiedigs, habe über einen Zeitraum von mehr als zwei Jahren keine Mitgliedsbeiträge entrichtet, fährt Klingmann fort. Erst kurz vor Ende des Ablaufs der zweiten Mahnfrist, die einen sofortigen Parteiausschluss zur Folge gehabt hätte, habe Bähr seine ausstehenden Mitgliedsbeiträge beglichen. Diese Sachverhalte seien auch Manfred Hartinger während seiner Mitgliedschaft im Vorstand unter Weber bekannt gewesen. Hartinger war Parteichef nach Weber und vor Thiedig. Wie Bähr hat er die Partei verlassen, arbeitet aber weiter in der sechsköpfigen Fraktion mit.

Thiedig wie auch Bähr hätten ferner keine Mandatsträgerabgaben geleistet. Der damalige Kreisvorstand unter Weber habe mit allen Kandidaten für die Stadtratswahl eine Vereinbarung getroffen, die besagt, dass jedes gewählte Stadtratsmitglied einmalig 1000 Euro an den Kreisverband abführt. Das Geld sei umgehend von allen gewählten AfD-Stadtratsmitgliedern überwiesen worden – mit zwei Ausnahmen: Thiedig und Bähr. Selbst über ein Jahr später sei kein Zahlungseingang zu verzeichnen gewesen.

Bereits 2019, nach einem unter Webers Regie erfolgreichen Kommunalwahlkampf mit am Ende acht Mandaten im Stadtrat, habe die „Machtclique Hartinger, Thiedig, Bähr“ hinter dem Rücken des Kreisvorstands bei der Wahl des Fraktionsvorsitzenden den damaligen Spitzenkandidaten Weber „politisch abgesägt“ und den Wählerwillen damit konterkariert. „Dies geschah aus persönlichen und egoistischen Gründen. Herr Weber hat daraufhin das Stadtratsmandat niedergelegt. Die Folgen dieses politisch intellektuellen Aderlasses wurden kurz danach schon mehr als deutlich. Bei der anschließenden konstituierenden Sitzung des neu gewählten Stadtrats gelang es dieser Machtclique, sich selbst aus dem Hauptausschuss herauszuwählen. So gab man Partei und Kreisverband dem politischen Gespött preis, weit über Ludwigshafen hinaus“, so Klingmann.

Maximaler Schaden

Der politische Schaden für den AfD-Kreisverband sei maximal gewesen. Auch im damaligen Stadtmagazin „Neue LU“ habe es diese „Machtclique“ als einige Fraktion geschafft, mehrmals keinen eigenen Beitrag zu liefern. „Die intellektuell-politische Arbeit der Stadtratsfraktion und des Kreisverbands bewegt sich seitdem auf einem sehr überschaubaren Niveau“, so Klingmann. Die „Machtclique Hartinger, Thiedig, Bähr“ habe sich zudem offen gegen den damaligen Landtagsabgeordneten des Kreisverbands, Timo Böhme, gestellt: „Aus den gleichen niedrigen persönlichen und egoistischen Gründen. Sie haben damit eine erfolgreiche Wiederwahl von Böhme verhindert und durch diesen herbeigeführten Verlust des Landtagsmandats dem Kreisverband wiederholt größtmöglichen Schaden zugefügt“, bilanziert Klingmann. Weber sagt: „Die Aussagen von Herrn Klingmann kann ich in Gänze bestätigen.“