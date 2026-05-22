Trotz angegriffener Gesundheit zeigt sich der Stand-up-Comedian Maxi Gstettenbauer „Stabil“. Zwei ausverkaufte Vorstellungen im Schatzkistl bildeten das Finale seiner Tournee.

Schon vor einigen Jahren hat der bald 38-Jährige die Depression und die wiederkehrenden Panikattacken offengelegt, die ihn plagen. Sein erstes Buch „Meine Depression ist deine Depression“ resultierte 2022 daraus. „Gute Zeit“, hieß gleichwohl sein zurückliegendes Comedy-Programm, in dem er diesen „Splitter im Verstand“ ansprach. An ADHS, der verbreiteten Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung, leide er ebenfalls, konnte er erst später erfahren. „Das heißt, ich will mich umbringen, kann mich aber nicht darauf konzentrieren“, fasst der Stand-upper nun die ihn betreffenden Diagnosen zusammen.

„Niemand will einen glücklichen Künstler sehen“, klagt Gstettenbauer im Schatzkistl und ruft laut: „Ihr auch nicht! Ihr wollt kaputte Existenzen, die um ihr Leben spielen.“ Einer vollständigen Gesundung kann dies natürlich empfindlich im Wege stehen, aber der Comedian, der einst als Moderator beim TV-Spartensender GIGA begonnen hat, sieht die Problematik ohnehin nicht so sehr nur bei sich, sondern in der Gesellschaft im Ganzen. „Ich glaube, wir alle brauchen momentan Therapie. Weil die Realität wird zu groß für den Einzelnen, die Nachrichten werden zu groß“, schildert er seinen Eindruck angesichts Kriegen, Krisen und Klimawandel. „Es passieren Sachen, die sind krass“, führt der Niederbayer vielleicht etwas zu wortreich weiter aus, „aber dann passieren Sachen, die sind noch krasser, als die Sachen, die ohnehin schon krass sind. Und das sorgt dafür, dass die Sachen, die ohnehin schon krass sind, ganz normal wirken. Das ist so, als hättest du 500 Kilo Übergewicht, aber keiner spricht dich darauf an, weil du neben einem Wal stehst.“

Balken, die nicht biegen

Individueller ist seine Flugangst, die ihn lehrt, starr und steif lässt sich Stabilität nicht bewahren, sondern nur flexibel und in Bewegung. Äußerst anschaulich schildert Gstettenbauer die Turbulenzen auf einem durchgestandenen Flug und die „zitternden“ Tragflächen, die er dabei aus dem Fenster habe wahrnehmen können. „Das sieht total gefährlich und instabil aus“, weiß er, jedoch gerade weil die Flügel mit der Turbulenz mitgingen, sorgten sie für viel mehr Stabilität, „als wenn sie einfach nur steif wären“. So rüttele die Zukunft an den Zäunen unserer Gegenwart, vergleicht der Comedian metaphorisch. „Niemand will sich bewegen. Dabei sind die stabilsten Gebäue der Welt so gebaut, dass sie bei einem Erdbeben mitschwingen. Denn nichts bricht schneller als ein Balken, der sich nicht biegen kann.“

Leben heißt Veränderung, und das gilt auch für die Karriere von Maximilian Gstettenbauer. Sie währt nunmehr genau 18 Jahre – und wie es scheint, ist seine Comedy darüber längst erwachsen geworden. Dabei nicht weniger bissig und „asozial“, wie er selbst sagt, weil er doch gerne drastischste Ausführungen, Gewaltfantasien und Horrorvorstellungen in seine Schilderungen einfließen lässt. Ganz als Kind des Internets charakterisierte sich der gebürtige Straubinger noch in den Anfangsjahren, als in erster Linie die moderne Kommunikationstechnik, die Welt der Daten, der Computer und Spielkonsolen sein Thema waren. Dieses Bild beziehungsweise bewusst gestaltete Selbstporträt eines eigenwilligen Nerds oder etwas weltfremden Stubenhockers bekam jedoch bereits spürbar Risse, als Gstettenbauer später immer mehr von seiner Ehe und vom Familienleben mit seiner mittlerweile fünfjährigen Tochter zu reden begann. Sie nimmt jetzt immer noch großen Raum in seinen Stories ein, in denen er besonders das Schubladendenken als einen Vorgang entlarvt, der einerseits zwar dazu diene, vordergründig „stabil“ zu bleiben, andererseits aber echtes, bewegliches Denken verhindere.

Rückkehr im September

Wie Maxi Gstettenbauer seine philosophischen Gedanken, seine ernsthaften Anliegen und seine ganz persönlichen Erfahrungen mitteilt, ist dabei beste Stand-up-Comedy. Der Bayer, der heute in Ostwestfalen zu Hause ist, überzeugt mit großer Bühnenpräsenz, sonorer Stimme und akkuratem Timing, er erweist sich als Meister in Dramaturgie und Spannungsaufbau und nimmt vor allem sich selbst von aller Kritik, die er übt, niemals aus. Im Mannheimer Schatzkistl wird er die anstehende Sommerpause beenden und bereits am 17. September mit einer Vorpremiere seines neuen Programms „Komplett absurd“ wiederkehren. Sie ist schon jetzt ausverkauft.