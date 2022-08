Am Ende gab es überwiegend strahlende Gesichter auf der Anlage des TC Blau-Weiß Maxdorf. Auch in diesem Jahr trat der Verein mit vielen Jugendmannschaften bei der Tennis-Medenrunde an – mit einigen Erfolgen.

In den letzten drei Monaten gingen insgesamt neun Jugendmannschaften an den Start. Vier dieser Mannschaften gelang das Kunststück, ihre Gruppen zu gewinnen und damit einen der Aufstiegsplätze in eine höhere Klasse zu sichern. Ein besonderer Erfolg ist der Aufstieg der ersten U18-Mannschaft der Jungen in die Pfalzliga. Aber auch die zweite und die dritte U18-Mannschaften der Jungen gewannen ihre Gruppen und stiegen in die A- und B-Klasse auf.

Komplettiert wird das Aufsteiger-Quartett durch die gemischte U12-Mannschaft des Vereins. Die Maxdorfer konnten sich in einer engen Gruppe knapp vor dem TC Deidesheim und dem TC Grün-Weiß Neustadt für den Aufstieg in die A-Klasse qualifizieren.

„Die Jugendarbeit beim TC Blau-Weiß Maxdorf wird schon immer sehr großgeschrieben, denn alle Verantwortlichen des Vereins sehen dort die Basis für eine weiterhin erfolgreiche Entwicklung unseres Clubs“, erklärt der Vorsitzende Björn Birkenmeier. „Mehr als 100 Kinder und Jugendliche nehmen aktiv am Sommer- als auch am Wintertraining teil.“

Gut die Hälfte der jugendlichen Trainingsteilnehmer werden bei den Mannschaftsspielen der Jugendteams für die Medenrunde eingesetzt. Eine jeweils zusätzliche Damen-/Herrenmannschaft steht bei Maxdorf für die Jugendlichen ab 13 Jahren bereit, damit jeder der möchte, viel Spielpraxis erhalten kann.