Kurzgeschichten hören und ins Gespräch kommen: Vera Kleinhans lädt künftig monatlich zum Austausch ein. Premiere ist am 5. März im Maxdorfer Haus der Begegnung.

Frau Kleinhans, wie funktioniert das neue Veranstaltungsformat „Plaudern und Geschichten teilen“, zu dem die Gemeindebücherei und der Seniorenbeirat Maxdorf einladen?

Es geht darum, ins Gespräch zu kommen und sich auszutauschen. Als Grundlage für den Austausch bringe ich relativ kurze Geschichten und Gedichte mit, von denen ich je eine vorlese und dann die Teilnehmenden einlade, dazu Gedanken und Erfahrungen zu teilen. Aktuell denke ich zum Beispiel an Kurzgeschichten von Elke Heidenreich oder andere Texte, die unterhaltsam sind und zum Nachdenken anregen. Wichtig ist mir eine gute Mischung, die die Grundlage für Gespräche schafft. Ob das Publikum dann darauf reagiert oder die Geschichten einfach nur genießen möchte, wird sich zeigen.

Wie sind Sie auf die Idee gekommen, eine Vorlesereihe zu starten? Und ist sie ausschließlich für Senioren gedacht?

Zum einen wurde ich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, auch mal vorzulesen – denn einen Lesekreis leite ich schon. Im Lesekreis ist das Format so, dass sich die Teilnehmenden auf ein Buch einigen, das privat gelesen wird. Danach besprechen wir alle dieses Buch in der großen Runde. Also reagiert jeder erstmal auf das Buch allein. Ich fand den neuen Impuls sehr interessant: Warum nicht auch Geschichten vorlesen, besonders für Menschen, die selbst vielleicht nicht mehr so gut lesen können? Dann reagiert man auf den Text gemeinsam. Geschichten und Gedichte haben etwas Verbindendes, sie regen zum Nachdenken und zum Austausch an. Und zum anderen hat auch der Seniorenbeirat die Gemeindebücherei Maxdorf auf das Thema Vorlesen angesprochen. Am Ende war es also eine Art Gemeinschaftsproduktion, das neue Format „Plaudern und Geschichten“ auf die Beine zu stellen. Willkommen sind übrigens nicht nur Seniorinnen und Senioren, auch wenn das unsere primäre Zielgruppe ist. Es kann jeder teilnehmen, der Freude an Geschichten hat oder sich vielleicht auch einsam fühlt.

Die geplanten Treffen werden allerdings nicht in der Bücherei stattfinden. Wieso?

Die Gemeindebücherei in Maxdorf ist leider nicht barrierefrei. Für Menschen, die nicht mehr so mobil sind, ist das ein Hindernis. Deshalb konnten wir das Haus der Begegnung als Veranstaltungsort gewinnen. Das ist ebenerdig und ideal für unser Vorhaben. Ich bin gespannt auf die Resonanz und freue mich darauf, mit der Vorlesereihe etwas Neues auszuprobieren.

Termin

In gemütlicher Atmosphäre liest Vera Kleinhans künftig an jedem ersten Donnerstag im Monat kurzweilige Geschichten vor. Nach dem Zuhören bietet sich die Gelegenheit zum Austausch von Erinnerungen und zu persönlichen Gesprächen. Der erste Lesevormittag findet statt am Donnerstag, 5. März, 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr, im Haus der Begegnung, Hauptstraße 62, Maxdorf. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Teilnahme ist kostenfrei.

Zur Person

Vera Kleinhans (73) lebt in Birkenheide und engagiert sich ehrenamtlich in der Bücherei Maxdorf. Neben dem neuen Format „Plaudern und Geschichten teilen“ leitet sie dort auch den monatlichen Lesekreis.