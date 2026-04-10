Ludwigshafen ist dieser Tage das beste Pflaster, um Max Mutzke zu begegnen und kennenzulernen.

Da ist ja nicht nur dieser eine Song, da ist „So viel mehr“, wie sich nun in der gleichnamigen musikalischen Lesung im BASF-Gesellschaftshaus zeigte.

Das Konzertprogramm des Konzerns widmet dem vielseitigen Musiker und Autor das Künstlerporträt der Saison. Das bedeutet, dass der 44-Jährige insgesamt acht verschiedene Auftritte, wechselweise im Ludwigshafener Feierabend- und im Gesellschaftshaus absolviert. Den letzten, ein Konzert mit seiner Band, allerdings bereits am 11. April im Feierabendhaus.

Mit fünf Geschwistern aufgewachsen

Auf zwei musikalische Lesungen aus seinem Kinderbuch „Komm mit uns ins Paradies der Träumer“, einmal für Schulklassen und einmal für Familien, folgte nun eine dritte aus seiner Autobiografie „So viel mehr – Meine Geschichte“. Ein Buch, wie er erzählt, das ursprünglich gar keine Autobiografie werden sollte, vielmehr eines über sein Verhältnis zu seiner alkoholkranken, 2013 daran verstorbenen Mutter und eben „darüber, wie es ist, damit aufzuwachsen“. Seine fünf Geschwister, unter ihnen der Jazztrompeter Menzel Mutzke, die alle nicht so sehr im Licht der Öffentlichkeit stehen wie Max, hätten jedoch rechtzeitig Einspruch erhoben.

„So ist dieses Buch dann letztendlich entstanden“, erklärt Mutzke in Ludwigshafen mit der Autobiografie in der Hand, in der seiner Mutter nun immerhin ein ausführliches Kapitel („Ein paar Zeilen über Chou Chou“) gewidmet ist. „Meine Mutter war eine außergewöhnliche Frau. Sie war in allem unglaublich: unglaublich frech, unglaublich lustig, unglaublich schön“, heißt es darin. „Meine Mutter war aber auch unglaublich krank. Sie verfiel dem Alkohol und wurde die Sucht auch nie wieder los.“ Als er daraus vorgelesen hat, schließt sich sein Song „Hier bin ich Sohn“ an, in dem er den Alkoholmissbrauch seiner Mutter künstlerisch auf andere Weise verarbeitet: „Das Glas in deiner Hand, / Gefüllt bis an den Rand, / Versteckst du grad vergeblich vor mir.“

Der Familienmensch

„So viel mehr“, zumindest die Kapitel, die Mutzke liest, zeigen den Autor, der sein Buch gemeinsam mit der Journalistin Kira Brück verfasst hat, durchweg als Familienmenschen. Als Enkel, als Sohn, Bruder, Stiefbruder, Ehemann oder Vater. „Von zwei bis kurz vor 20“, antwortet er, wie alt heute seine mittlerweile fünf Kinder sind, als er im eher intimen Rahmen der nicht ausverkauften Veranstaltung eine kleine Fragerunde der Besucher zulässt. Von seiner Kindheit im Südschwarzwald bis in die Jetztzeit erfahren sie Vieles vom Privatmenschen Mutzke, wenn er aus einem grauen Ohrensessel heraus vorliest oder immer wieder erzählt. Den Musiker Mutzke müssen die Besucher sich jedoch nicht eigens dazudenken, denn auch der ist bei der so abwechslungsreichen Lesung präsent. Mit ausgewählten Songs, die, ähnlich wie „Hier bin ich Sohn“, auf die jeweilige Lektüre abgestimmt sind und so auch vermitteln, was Mutzkes Leben und seine Musik miteinander zu tun haben.

„Can’t Wait Until Tonight“, dieser eine berühmte Song, mit dem der Sänger Deutschland 2004 beim Eurovision Song Contest vertrat, war dabei nicht zu hören, auch wenn es sich bis heute um Mutzkes mit Abstand erfolgreichsten Titel handelt. Dafür schließt er, wie damals bei seinem großen Auftritt in Istanbul, bis heute beim Singen die Augen und was aus seinem Mund kommt, lässt sich bis heute am einfachsten und zugleich treffendsten als äußerst gefühlvoll oder „soulful“ charakterisieren. Am Flügel zurückgenommen vom Münchener Nick Flade begleitet, interpretiert er, bis auf „California Spider“, deutschen Soul von „Welt hinter Glas“ bis „So viel mehr“, den Song des Abends sozusagen, auch wenn er bereits acht Jahre älter ist, als das Buch.

„Gute Geschichten“ aus seinem Album „Wunschlos glücklich“ singt Max Mutzke kurz vor der Pause, und die vermag er in seinen Songs wie in seinen Büchern zu erzählen. Denn es gilt: „Die guten Geschichten können heilen, / Uns überhaupt eine Richtung zeigen, / Was nicht zusammen passt, vereinen. / Lass uns so viele, wie geht, davon teilen.“