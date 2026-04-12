Max Mutzke ist der erste Pop-Künstler, dem die BASF-Kulturfabrik ein Künstlerporträt gewidmet hat. Das Abschlusskonzert war ein Erlebnis.

Und der Künstler lobt Idee und Umsetzung der Porträt-Idee. Dass Max Mutzke ein vielseitiger Künstler ist, überrascht niemanden. Aber die Gelegenheit, an einem Ort nacheinander die verschiedenen Facetten seiner Künstlerpersönlichkeit kennenzulernen, ist etwas Neues. Und das hat sich auf jeden Fall gelohnt – und dann gab es noch einen krönenden Abschluss.

Das Abschlusskonzert „Max Mutzke & Band“ war noch keine fünf Takte angelaufen, da standen die Leute schon auf und machten mit. Die Stimmung im Saal sozusagen aus dem Stand von Null auf 100. Auf der Bühne stand Mutzke, der Mann mit Hut, um ihn herum seine bewährte Band, plus zwei Bläser einer Mini-Hornsection: Der junge Saxophonist Jakob Manz und ein gewisser Menzel Mutzke mit Trompete, Bruder von Max, Jazzmusiker mit eigenen Projekten, der schon bei mehreren Produktionen seines Bruders mitgespielt hat. Die beiden haben zusammen mit tollen Licks und Soli das Soul-Feeling noch mal verstärkt. Nachhaltigen Eindruck hat dabei Jakob Manz gemacht. Er hat 2022 den Jazzpreis Baden-Württemberg gewonnen. Er spielte 2019 schon als 17-Jähriger mit eigener Band auf dem „Jazz am Rhein“-Festival in Ludwigshafen und ist offenbar seinen Weg als Saxophonist erfolgreich weiter gegangen. Er spielte mit seinem Trompeter Kollegen gestochen scharfe Linien. Als Solist gelang es ihm jedes Mal, die Stimmung im Saal weiter anzufeuern, so dass es kräftigen Extra-Applaus gab – was bei Pop Konzerten schon etwas besonderes ist.

Entspannt und nahbar

Max Mutzke fühlte sich im Feierabendhaus offenbar schon heimisch. Entspannt, bestens aufgelegt und sehr nahbar hatte er einen ganz engen Draht zum Publikum. Es gehört für ihn dazu, seine Songs und deren Hintergründe zu erklären. Aber das wirkt fast wie ein Gespräch unter Freunden und es wird auch sehr privat. Er erzählt von seiner Mutter, die am Alkohol zugrunde ging, er erzählt von seiner Familie, die ihm so wichtig ist, von der Trennung von seiner ersten Frau und von vielem mehr. Nun sind „Charisma“, „persönlich“ und „authentisch“, die Worte, die jeder PR-Praktikant als erstes buchstabieren lernt und meistens sind das peinlich leere Behauptungen. Aber Mutzke schafft es tatsächlich, bis in die letzte Reihe des großen Saals, menschliche Nähe und Sympathie zu vermitteln.

Die Songs sind dem Publikum bekannt, es wird immer wieder mitgesungen und alle stehen auf. Musikalisch gibt es für die ganze Band Bestnoten: Es groovt großartig und die Rhythmusgruppe ist im besten Sinne ein gut geölte Maschine bei der alle Rädchen ineinander greifen. Mutzkes Gesang ist ganz stark vom Soul geprägt und bei seinen improvisierten Verzierungen traut er sich auch was und geht aus sich raus. Das Publikum nimmt das mit Begeisterung auf.

Veranstaltungsreihe wird ihrem Namen gerecht

Angefangen hat das Künstlerporträt Ende Februar mit Mutzke und Mikis Takeover Streichquintett. Dieser „Pop meets Classic“ Ansatz hat bestens funktioniert und Mutzkes Musik in neuer Interpretation gelungen präsentiert. Es folgte ein Duo Konzert mit der Kubanischen Pianistin Marialy Pacheo, was ein intimer und knisternder Abend wurde. Aus seiner Autobiografie gelesen und Musik gemacht hat Mutzke für Familien und Schüler und dann noch mal mit einem musikalischen Leseabend. Zusammen mit der SWR Big Band hat Mutzke dann unter dem Motto „Soul viel mehr“ mit großer Besetzung seinen Soul mit Jazz präsentiert, der vorletzte Abend zeigte Mutzke mit kleiner Besetzung im Trio.

Dieses Künstlerporträt als Veranstaltungsreihe ist seinem Namen wirklich gerecht geworden. Mutzke selbst fand die Idee toll, wie er am letzten Abend noch einmal ausdrücklich betonte. Er bedankte sich ausdrücklich beim Team des Veranstalters für den Schritt, die bislang für Klassik vorbehaltene Reihe zu öffnen. Das Format ist einzigartig und man darf auf Fortsetzungen gespannt sein.