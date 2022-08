Von Tabea Berger

„Ich bin zum ersten Mal dabei“, sagt Max Huppertz. Der 26-Jährige arbeitet hinter den Kulissen des Filmfestivals. Denn er ist als sogenannter Kinobetreuer unterwegs. Was das genau bedeutet, wusste er selbst nicht – bis zu seinem ersten Arbeitstag. „Also das stand auch nicht so konkret in der Stellenbeschreibung, deswegen habe ich mich überraschen lassen“, erinnert sich Huppertz. Er sei über das Studierendenwerk in Heidelberg auf die Arbeit aufmerksam geworden. Dort studiert der 26-Jährige nämlich Musikwissenschaft und hat laut eigener Aussage schon allerlei Minijobs gemacht.

Mit Licht und Technik beschäftigt

Aber die Arbeit beim Filmfestival sei trotzdem etwas Besonderes. Denn als Allrounder beim Kino wird ihm nicht langweilig. Entweder er ist mit Licht und Technik beschäftigt, verteilt Prospekte oder hilft eben einfach dort, wo gerade Unterstützung gebraucht wird.

Bis jetzt gefällt ihm am Festival besonders das Essen gut, denn für Filmeschauen war noch keine Zeit. Das will der 26-Jährige aber unbedingt noch ändern. „Ich habe mich noch nicht für einen Film entschieden, aber ich möchte mir hier auf jeden Fall noch einiges anschauen“, sagt er, bevor er sich zu seinem nächsten Job aufmacht.

Die Serie



Anlässlich des 18. Filmfestivals auf der Parkinsel sprechen wir täglich mit Gästen und Akteuren vor Ort.