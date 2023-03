Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Idyllisch in Friesenheim gelegen, war das Max-Hochrein-Haus in der Saarbrücker Straße ein halbes Jahrhundert lang Begegnungsstätte für psychisch kranke Menschen. Seit 2020 ist es geschlossen. Was mit dem Anwesen passieren wird, ist weiter offen.

Gleichwohl feiert die gleichnamige Stiftung, gegründet am 4. Dezember 1972, in diesem Monat ihren 50. Geburtstag. Anlässlich dieses Jahrestages hat der vierköpfige Stiftungsrat unter