Kennt ihr die „Sendung mit der Maus“ aus dem Fernsehen? Dann wisst ihr sicherlich auch, dass das kleine, orangefarbene Tier in seinen Sachgeschichten jede Woche spannende Dinge erklärt. Beim Maus-Türöffnertag am 3. Oktober könnt ihr diese Geschichten selbst erleben, zum Beispiel im Heinrich-Pesch-Haus.

Was braucht es, damit ein Wohngebiet gebaut werden kann? Wie möchten Kinder mit ihrer Familie und ihren Nachbarn leben? Wie sollen Straßen und der Spielplatz um die Ecke aussehen? Um das alles soll es am Sonntag, 3. Oktober, im Heinrich-Pesch-Haus gehen. Die Familienbildung des Hauses lädt ein und öffnet ihre Türen für die Maus – und für euch. Von 10 bis 14 Uhr sind Kinder von sechs bis zwölf Jahren zum Maus-Türöffnertag eingeladen. Unter dem Motto „Hallo Zukunft“ könnt ihr euer eigenes Wunsch-Zuhause gestalten. Ihr könnt malen, basteln und miteinander diskutieren. Die Leiterin der Familienbildung verspricht, dass die Ideen der Kinder beim Bau der Heinrich-Pesch-Siedlung nahe des Pesch-Hauses beachtet werden. Nachdem sie gebaut ist, sollen dort bis zu 1500 Menschen leben.

Noch Fragen?

Die Veranstaltung findet bei gutem Wetter im Park, ansonsten in der Villa Fambili des Pesch-Hauses (Frankenthaler Straße 229) statt und ist kostenlos. Eine Anmeldung unter www.familienbildung-ludwigshafen.de/veranstaltungen oder per E-Mail an info@familienbildung-ludwigshafen.de ist notwendig.