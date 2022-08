Bei einem Arbeitsunfall im Mannheimer Stadtteil Feudenheim ist am Mittwochmittag ein 40-jähriger Bauarbeiter lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, stürzte gegen 13 Uhr eine Mauer ein und begrub den Mann unter sich. In der Eichbaustraße war der Arbeiter bei einem Neubau damit beschäftigt, eine neue Begrenzungsmauer zu errichten. Aus bisher unbekannten Gründen stürzte die bestehende Mauer ein. Der 40-Jährige wurde mit schwersten inneren Verletzungen in ein Mannheimer Krankenhaus eingeliefert. Die Ermittlungen zu dem Unfall dauern noch an.