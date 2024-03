Ganz gleich, ob man seinen (Vor-)Garten, Hof- oder Garageneinfahrten, einzelne Fenster oder die ganze Fassade seines Hauses oder seiner Wohnung dekorieren will – der Förderverein Maudacher Jubiläen freut sich auch in diesem Jahr über alle Menschen in Maudach, die mit schönen bunten Osterdekorationen oder -bildern kreative Zeichen setzen möchten. „Auch Schulklassen, Kitas und Kindergärten können ihre Fenster bunt dekorieren und teilnehmen,“ heißt es seitens der Organisatoren. Wer mitmachen möchte, ist aufgerufen, sich mit einem Foto seiner Dekoration über die Internetseite maudach.de/ostern zu melden und zu registrieren. Möglich ist dies auch auf ganz traditionellem Wege über den Briefkasten des Ortsvorsteherbüros. Die Kontaktdaten können dort formlos zusammen mit einem Foto eingeworfen werden. Die Idee dahinter: Über eine Veröffentlichung all jener Orte, an denen Osterdekos zu bewundern sind, die Bürger zu Spaziergängen durch den bunt geschmückten Ort anzuregen. Anmeldung bis spätestens 31. März (Ostersonntag). Zu allen rechtzeitig eingegangenen Bildern können über die oben genannte Internetseite auch Punkte vergeben werden. Die Abstimmung läuft vom 23. März bis 1. April, es gibt mehrere Preise zu gewinnen.