Gleich mehrere Anlässe zum Feiern hat die Maudacher Werkstatt der Diakonissen Speyer in diesem Frühjahr. Neben der Fertigstellung des neuen Werkstattgebäudes stehen diverse Jubiläen ins Haus, die die Einrichtung mit einem Tag der offenen Tür am Samstag, 20. April, begeht. Nach rund anderthalb Jahren Bauzeit öffnet der Neubau im Torfstecherring 24 seine Pforten und ist damit erstmals Veranstaltungsort für den Tag der offenen Tür der Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Von 10 bis 15 Uhr erwartet Gäste ein Programm mit Spiel- und Bastelstationen, einer Werkstattrallye, dem Verkauf von Eigenprodukten und vielem mehr. Ab 11 Uhr finden stündlich Führungen durch das neue Werkstattgebäude statt, zu dem neben einer Lagerhalle und mehreren Montagebereichen auch Büroflächen und ein großer Speisesaal mit Dachterrasse gehören.

Gefeiert wird nachträglich auch das 25. Jubiläum der Maudacher Werkstatt. Sie wurde 1998 eröffnet, mit der Jubiläumsveranstaltung wurde auf die Fertigstellung des neuen Standorts gewartet. In diesem Jahr gibt es zudem das 15. Jubiläum der Außengruppe Stöberstraße in Speyer sowie das zehnte Jubiläum des Bügelservice in der Maudacher Silgestraße zu feiern.