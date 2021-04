Warum war der 65-Jährige, der am 5. Januar in einem Maudacher Wohnhaus mutmaßlich seine Ehefrau (60), seinen Sohn (14) und danach sich selbst erschossen hat, legal im Besitz einer Waffe? Das ist eine der zentralen Fragen, denen die Ermittler aktuell nachgehen.

Der Frankenthaler Staatsanwaltschaft zufolge hatte der Mediziner eine Waffenbesitzkarte. Das ist eine Erlaubnis zum Erwerb und Besitz von genehmigungspflichtigen Waffen, die im Waffengesetz geregelt ist. In diese Karte trägt die zuständige Behörde Schusswaffen ein, die der Karteninhaber besitzen darf. In der Regel handelt es sich dabei um Sportschützen, Jäger, Waffensammler oder Erben von Waffen.

„Die Ermittlungen zur Waffenbesitzkarte dauern an. Es gibt bisher keine Erkenntnisse darüber, ob der Mann etwa Mitglied in einem Schützenverein war“, sagte der Leitende Oberstaatsanwalt Hubert Ströber am Mittwoch und ergänzte: „Die bisherigen Ergebnisse der Spurenauswertung bieten keinen Anlass, von der Theorie des Ablaufs des Geschehens abzuweichen.“

Laut Obduktion keine Kampfspuren

Als Tatwaffe identifiziert wurde eine Pistole der Marke Sig Sauer, Kaliber neun Millimeter. Aus ihr wurden mindestens vier Schüsse abgegeben. Zwei davon trafen die Frau im Brustbereich. Ein Schuss traf den Jungen im Oberkörper. Mit dem letzten Schuss in den Kopf tötete sich der Familienvater selbst. Die Schussverletzungen waren in allen Fällen auch die Todesursache.

Spuren eines womöglichen Kampfes im Vorfeld oder typische Abwehrverletzungen wurden bei der Obduktion weder bei der Mutter noch beim Sohn festgestellt.

Pandemie erschwert Vernehmungen

Weitere Aufschlüsse über den Tathergang oder das Motiv erhofft sich Ströber von der Befragung der Angehörigen. Diese unter Corona-Bedingungen erschwerten Vernehmungen hätten allerdings noch nicht stattgefunden, sagte er. Dazu bedürfe es einer förmlichen Ladung.

Wann genau sind die Schüsse gefallen?

„Das Wichtigste ist jetzt, dass die objektiven Spuren und Beweise gesichert wurden“, sagte Ströber. Die Auswertung könne sich noch etwas länger hinziehen. „Bislang wissen wir auch nicht, wann genau die Schüsse tatsächlich abgegeben wurden“, informierte er.

Aus erster Ehe hat der 65-Jährige noch zwei erwachsene Kinder, eine Tochter und einen Sohn. Der Sohn aus erster Ehe hatte die Leiche des Vaters am Abend des 5. Januar entdeckt und kurz nach 19 Uhr Polizei sowie Notarzt verständigt. In einem handschriftlichen Abschiedsbrief des 65-Jährigen war von Depressionen sowie familiären und finanziellen Streitigkeiten die Rede.